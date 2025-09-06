Особи з інвалідністю в Україні мають право на отримання виплат і на відстрочку від мобілізації. Проте без своєчасного оформлення документів вони можуть втратити цей статус.

Адвокатка Ольга Брус розповіла, як часто потрібно підтверджувати інвалідність, і кому варто це зробити найближчим часом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її коментар "УНІАН".

Хто має підтвердити інвалідність до 1 листопада?

Як повідомила адвокатка, не всім чоловікам і не з будь-якою групою інвалідності потрібно до 1 листопада 2025 року відвідати ОПФЛ і підтвердити групу.

Прийти на переогляд зобов'язані здебільшого тільки чоловіки віком від 25 до 60 років із другою і третьою групою інвалідності, призначеною після 24 лютого 2022 року, які мали пройти повторний огляд у період із 2022 року до кінця 2024 і не пройшли.

Що таке ОПФЛ? З 1 січня 2025 року в Україні запроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи, яка замінює попередню процедуру медико-соціальної експертизи (МСЕК).



Оцінювання повсякденного функціонування – це комплексний процес, під час якого визначається ступінь обмежень людини у виконанні основних життєвих функцій. Основна мета оцінювання – не лише встановлення групи інвалідності, а й формування індивідуального плану реабілітації та соціальної підтримки.

Брус зазначила, що якщо особа отримала інвалідність до реформи МСЕК, але не проходила переогляд, їй доведеться пройти повторний огляд за новими правилами.

Вона додала, що якщо особа отримала інвалідність після реформи МСЕК, тобто після 1 січня, то їй мали призначити дату огляду у 2025 році. Саме в цю дату їй потрібно піти на переогляд. Тобто, якщо особі призначили інвалідність у поточному році за новими правилами, то до листопада переогляд їй проходити не потрібно.

Якщо особа не може сама приїхати на ОПФЛ, то для продовження статусу особи з інвалідністю оцінку функціонування її організму можуть провести заочно. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря, і він надасть документи про стан особи на ОПФЛ в електронному вигляді,

– пояснила адвокатка.

А також зазначила, що не проходити перекомісію можуть:

особи з тяжкими порушеннями функцій організму;

ті, у кого немає кінцівок або відсутні парні органи;

люди, які не чують або не бачать;

особи з онкологією або психічними захворюваннями.

особи, які перебувають у зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, а також військовослужбовці, співробітники поліції та СБУ.

Окрім цього, є встановлений порядок підтвердження інвалідності для тих, хто виїхав за кордон. За словами Ольги Брус, якщо людина хоче повернутися в Україну і потім знову виїхати, отримавши відстрочку від мобілізації через інвалідність, тоді їй потрібно повернутися в країну і пройти перекомісію у встановлений для неї термін.

Натомість особи, які мають пройти переогляд, але не зроблять цього, не зможуть підтвердити свій статус особи з інвалідністю і втратять його. Такі громадяни після втрати статусу особи з інвалідністю не зможуть знову оформити відстрочку від мобілізації на підставі інвалідності.

Адвокатка наголосила, якщо до 1 листопада деякі особи не пройдуть перекомісію, не оновлять дані, знову не оформлять відстрочку, то їх можуть мобілізувати на загальних підставах.

Мобілізація осіб з інвалідністю: що варто знати