Про те, за яких умов мобілізація для чоловіків з інвалідністю все ж можлива, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Мобілізація осіб з інвалідністю

Порядок мобілізації в Україні регламентується законами "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу".

Українці з посвідченням особи з інвалідністю мають право на відстрочку та не підлягають призову. Окрім того, це не залежить від групи, підгрупи, діагнозу та тривалості захворювання.

Однак таким особам можуть приходити повістки від ТЦК та СП – це не є порушенням закону, адже працівники військкоматів можуть перевіряти та направляти на ВЛК усіх громадян. Ігнорувати документ не варто, аби уникнути можливого штрафу.

Мобілізація осіб з інвалідністю все ж можлива у таких випадках:

відсутність офіційного оформлення відстрочки – після встановлення діагнозу чоловікові обов'язково потрібно звернутися до ТЦК, а якщо цього не зробити, особа залишається на військовому обліку;

якщо інвалідність не підтвердили після перегляду;

якщо особа підписала контракт добровільно.

Нагадаємо, за словами члена комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, в Україні не ухвалювали жодних змін щодо загальної мобілізації чоловіків до 25 років – масового призову таких військовозобов'язаних не буде.