Якщо не вдасться втримати Покровськ і Мирноград: військовий експерт назвав наступні 2 цілі Росії

Ситуація на Донеччині, зокрема поблизу Покровська та Мирнограду залишається напруженою. Є ризик оточення українських сил, тому стали можливими дискусії про вихід із цих міст. Якщо це відбудеться, то вже, ймовірно, відомо про наступні цілі окупантів.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, якщо Силам оборони прийдеться виходити, то одразу з двох міст – Мирнограду та Покровська. Все тому, що вони дуже залежать одне від одного.

Що буде, якщо доведеться вийти із Мирнограда та Покровська?

Павло Нарожний підкреслив, якщо росіянам вдасться захопити Мирноград і Покровськ, то вони вирівнюють лінію фронту. Це значно покращить їхню ситуацію, адже зараз на цій ділянці фронту окупанти зосередили щонайменше 15 тисяч військових.

Якщо вони вирівнюють лінію фронту, то цю ділянку утримуватимуть вже не 15 тисяч, а 2 – 5 тисяч людей. Решту сил, через якийсь час, знову кинуть в бій,

– припустив він.

Самі ж території Покровська та Мирнограду росіяни зможуть використовувати для накопичення військ та техніки та всіх інших необхідних засобів для наступу.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

Військовий експерт зауважив, що ці міста можуть стати для росіян форпостом для просування далі.

"Їхня наступна ціль – це Слов'янськ і Краматорськ. Для цих доволі великих міст буде дуже складна логістика. А Покровськ і Мирноград можуть стати опорними базами, з яких ворог здійснюватиме атаки", – зауважив він.

Яка ситуація на Донецькому напрямку?