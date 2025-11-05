24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Основні втрати українців не на позиціях, а в дорозі: що відбувається у Мирнограді і Покровську?

Розрив між окремими контингентами російських військ, що просувалися на схід і захід від Мирнограда, зараз становить лише 3 кілометри. З кожним днем ​​українським військам на південь від російського кільця, яке от-от зімкнеться, стає все важче отримувати постачання через цей розрив або відступати через нього на північ.

Поточна ситуація в Мирнограді: розрив у російському кільці становить лише 3 кілометри. Українські захисники – частини 25-ї десантно-штурмової та 38-ї бригади морської піхоти – зіштовхуються з лінією оточенням, терміни якого вимірюються днями, а не тижнями. Залишився лише один коридор для відступу, але він перебуває під посиленим спостереженням російських безпілотників.

За словами проукраїнської Команди розвідки конфліктів, наслідки очевидні. "Збройним Силам України час залишити Мирноград та район на південь від нього", – закликали в CIT.

Промислове місто Мирноград з довоєнною кількістю населення близько 40 тисяч осіб розташоване на схід від Покровська, шахтарського міста з довоєнним населенням у понад 100 тисяч осіб.

Покровськ і Мирноград є опорними пунктами української оборони в Донецькій області. Захоплення Покровська дасть російській Центральній групі військ кращий шанс на міста-близнюки Краматорськ і Слов'янськ, що розташовані за 60 кілометрів на північ і перебувають під контролем України.

Понад рік українські війська, які поступалися чисельністю російським, обороняли Покровськ та Мирноград. Ціною величезних людських втрат і техніки росіяни просувалися до міста, обмінюючи солдатів та техніку на кожен метр української землі.

Ще на початку отримавши відсіч на околицях Покровська та Мирнограда, росіяни змінили тактику і почали оточувати міста замість того, щоб безпосередньо атакувати їх.

У березні російська 132-га мотострілецька бригада виявила прогалини в українській обороні на північний захід від Покровська та швидко просунулася на північ до села Добропілля, яке розташоване по обидва боки від одного з двох основних шляхів постачання до Покровська та Мирнограда.

Росіяни програли подальшу битву за Добропільський котел, але лише після того, як український 1-й український корпус "Азов" – одне з головних формувань України, що на той час перебувало в резерві на випадок надзвичайних ситуацій – кинувся до виступу.

Українська контратака завадила російській піхоті захопити лінію постачання. Однак не змогла завадити атакам найкращих російських безпілотників з оглядом від першої особи, якими керує "Рубікон" та інші елітні групи, на українські транспортні засоби, що швидко мчали дорогами до Покровська.

"Майже кожен транспортний засіб, що прямує до міста, потрапляє під обстріл. Неможливо швидко евакуювати поранених. Неможливо вчасно доставити припаси та боєприпаси. Основні втрати не на позиціях, а на дорозі", – розповів український філантроп Сергій Стерненко.

Рятувати Покровськ чи Мирноград – надто пізно

Відновивши механізовані атаки після тривалої перерви, росіяни продовжували стискати Покровськ та Мирноград протягом жовтня, повільно душивши українські гарнізони. Тепер вже надто пізно рятувати будь-яке з цих поселень.

"Обидва міста фактично втрачені, і повернути їх майже неможливо, адже резерви ЗСУ були розгорнуті на сусідній ділянці лінії фронту для стабілізації та ліквідації прориву в Добропіллі", – зазначили у CIT.

Сьогодні в Покровську перебувають сотні російських розвідників, а на широкому фронті навколо міста – понад 100 тисяч росіян.

У Мирнограді та його околицях залишаються частини лише двох українських бригад – 25-ї десантно-штурмової та 38-ї бригади морської піхоти. Їм треба відступити першими, а наступним – військовослужбовцям 155-ї механізованої бригади, які залишилися в Покровську.

Відступ з кожним днем стає небезпечнішим

Кільце замикається, але відступ українців можливий. "Хоча ми очікуємо, що сіра зона незабаром закриється, повного оточення та захоплення або вбивства всіх солдатів, що опинилися в пастці, не передбачаємо. У сучасній війні, де для наступів росіяни часто залучають невеликі підрозділи, аналогічні невеликі українські групи все ще можуть прорватися, попри ризики ударів безпілотників або перестрілок", – пояснили у CIT.

Але відступ буде небезпечним. Українцям доведеться тікати пішки, залишаючи всю важку техніку у Мирнограді.

Наказ залишити Мирноград міг би – і, на думку деяких спостерігачів, мав би – надійти набагато раніше. Українські війська готують нові оборонні лінії на північ від Покровська. Завдяки своїй перевазі у БпЛА, а також природним перевагам, які має будь-який захисник над нападником, українці дедалі вправніше захищають відкриту місцевість, на якій російським військам ніде сховатися.

На відміну від міст, де росіянам під час атак є де сховатися.

Небезпечна тенденція командування

Стерненко закликав українських командирів повчитися на досвіді Покровська та Мирнограда, а також передбачити достатньо часу для організованого відступу, як тільки місто чи селище стане непридатним для оборони.

Занадто довге зволікання з виведенням військ стає трагічною традицією в українських збройних силах. Це сталося в Бахмуті. Це сталося в Авдіївці. Це сталося в Суджі.

"Щоразу наші війська відступали в останній момент з великими втратами, залишаючи техніку. Не всі могли вибратися. Деякі залишалися на своїх позиціях назавжди. Це знову відбувається", – наголосив Стерненко.