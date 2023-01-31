"Нічого дивного": чи варто очікувати авіації після останніх заяв західних лідерів

Країни Заходу поки не поспішають ухвалювати рішення про передачу Україні авіації, яка вкрай необхідна для деокупації територій. Раніше Україні також відмовляли в танках та іншій важкій техніці, але все-таки вона вже служить в ЗСУ, а тому й рішення по літаках теж буде ухвалено.

Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі. За його словами, коаліція з підтримки України налічує близько 50 держав, а тому варто враховувати їхні внутрішні процеси ухвалення рішень, які займають певний час.

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Варто трохи зачекати

Максим Ялі розповів, що немає нічого дивного в тому, що західні партнери сказали, що Україна не отримає літаків. На думку експерта-міжнародника, спочатку варто зачекати на прибуття танків, які пообіцяли Україні, а потім можна буде очікувати на позитивне рішення й по літаках.

Апетит звичайно приходить під час їжі й нам авіація дійсно необхідна, але можемо пригадати, як не хотіли нам давати навіть Javelin, Stinger, артилерію, БМП, гаубиці – все воно вже є, дають,

– сказав професор.

Максим Ялі пригадав свої дебати з німецьким експертом, коли той йому доводив, що танки Leopard з Німеччини будуть в Україні не раніше ніж через рік, але фактично вони вже будуть за кілька місяців.

Експерт-міжнародник розповів про те, чи варто очікувати літаків від партнерів: дивіться відео

Експерт-міжнародник зазначив, що громадяни країн-партнерів побоюються бути втягнутими у війну з Росіє, тому це є ключовою перепоною. Окрім цього не варто забувати, що Росія десятиліттями вкладала гроші у власну пропаганду та підкупи окремих політиків і партій в західних країнах, а тому це ще залишило відбиток.

Після того, як Росія почала програвати на полі бою, вона ще більше вкладає коштів в цю пропаганду, у своїх лобістів. Тому ми бачимо усі ці заяви, статті в американських медіа, навіть у Washington Post, New York Times, які є лояльними до адміністрації президента, до демократів, але там з'являються подібні матеріали,

– сказав Ялі.

Професор кафедри міжнародних відносин зазначив, що союзники Україні вже занадто багато поставили на перемогу України, а це дуже важливо для їхніх виборців, бо вони люблять переможців. Через це вони будуть підтримувати Україну й надалі.

Вже почали розуміти, що це не лише війна між Росією та Україною, що апетити Владіміра Путіна не обмежуються Україною. Якщо не дай Боже він досягне успіху, він не зупиниться, так само, як Адольф Гітлер після аншлюсу Австрії, а потім мюнхенської змови щодо Чехії,

– сказав Максим Ялі.

Експерт-міжнародник також зазначив, що в українців є велика проблема – україноцентризм. За словами Ялі, українці думають, що проблема війни в Україні – єдина у світі. Натомість професор пригадав, що українці не дуже переймались, коли Росія бомбардувала Сирію.

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