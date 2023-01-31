Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, є певна проблема із республіканським електоратом, частина якого проти надання зброї України. На тлі президентських виборів у США, які відбудуться у 2024 році, це гальмує процес погодження передачі літаків для України.

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Колись і танки не хотіли передавати

Як нагадав Черник, свого часу Сполучені Штати також не були готові до передачі танків M1 Abrams. А тепер Україна очікує на 31 одиницю цієї техніки. Схожа ситуація була із ЗРК Patriot. Завжди можна домовитися.

Варто сподіватися, що така сама ситуація буде й з літаками F-16. Тим паче їх виготовлено близько 4500 одиниць, які перебувають на озброєнні близько 20 держав.

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Загальний персональний підсумок. Ми дуже сильно підняли тональність щодо танків. І все склалося. Німецький лід розтоплений. Танки будуть. Впевнений на 100%, що така ситуація буде і з F-16,

– зауважив Черник.

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