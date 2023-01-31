"Ничего странного": стоит ли ждать авиации после последних заявлений западных лидеров

Страны Запада пока не спешат принимать решение о передаче Украине авиации, крайне необходимой для деоккупации территорий. Ранее Украине также отказывали в танках и другой тяжелой технике, но все-таки она уже служит в ВСУ, а потому и решение по самолетам тоже будет принято.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли. По его словам, коалиция по поддержке Украины насчитывает около 50 государств, поэтому стоит учитывать их внутренние процессы принятия решений, которые занимают определенное время.

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Стоит немного подождать

Максим Яли рассказал, что нет ничего удивительного в том, что западные партнеры сказали, что Украина не получит самолеты. По мнению эксперта-международника, сначала стоит подождать прибытия танков, которые пообещали Украине, а потом можно будет ожидать положительного решения и по самолетам.

Аппетит обычно приходит во время еды и нам авиация действительно необходима, но можем вспомнить, как не хотели нам давать даже Javelin, Stinger, артиллерию, БМП, гаубицы – все оно уже есть, дают,

– сказал профессор.

Максим Яли вспомнил свои дебаты с немецким экспертом, когда тот доказывал, что танки Leopard из Германии будут в Украине не раньше чем через год, но фактически они уже будут через несколько месяцев.

Эксперт-международник рассказал о том, стоит ли ждать самолетов от партнеров: смотрите видео

Эксперт-международник отметил, что граждане стран-партнеров опасаются быть втянутыми в войну с Россией, поэтому это является ключевой преградой. Кроме этого не стоит забывать, что Россия десятилетиями вкладывала деньги в собственную пропаганду и подкуп отдельных политиков и партий в западных странах, а потому это еще оставило отпечаток.

После того, как Россия начала проигрывать на поле боя, она еще больше вкладывает средства в эту пропаганду в своих лоббистов. Поэтому мы видим все эти заявления, статьи в американских медиа, даже в Washington Post, New York Times, лояльных к администрации президента, к демократам, но там всеравно появляются подобные материалы,

– сказал Яли.

Профессор кафедры международных отношений отметил, что союзники Украины уже слишком многое поставили на победу Украины, а это очень важно для их избирателей, потому что они любят победителей. Поэтому они будут поддерживать Украину и в дальнейшем.

Уже начали понимать, что это не только война между Россией и Украиной, что аппетиты Владимира Путина не ограничиваются Украиной. Если не дай Бог он добьется успеха, он не остановится, так же, как Адольф Гитлер после аншлюса Австрии, а затем мюнхенского заговора по Чехии,

– сказал Максим Яли.

Эксперт-международник также отметил, что у украинцев есть большая проблема – украиноцентризм. По словам Яли, украинцы думают, что проблема войны в Украине – единственная в мире. Профессор вспомнил, что украинцы не очень беспокоились, когда Россия бомбила Сирию.

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