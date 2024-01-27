Червоний Хрест заявив, що Росія має повернути тіла, якщо в катастрофі Іл-76 загинули полонені

У Червоному Хресті заявили, що вони постійно отримують звернення від рідних, члени сімей яких зникли безвісти. Проте наразі їм невідомо про звернення родичів військовополонених, чиї прізвища були в списках пропагандистських росЗМІ.

Мовиться про списки військовополонених, які нібито були на борту Іл-76, який впав. Їх оприлюднила російська пропагандистка Маргарита Сімоньян. Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко розповів в ефірі "Радіо Свобода", що тіла українських полонених треба повернути Україні, якщо вони справді були в тому літаку, пише 24 Канал.

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Олександр Власенко розповів, що станом на кінець третього кварталу 2023 року до Міжнародного комітету Червоного Хреста надійшли звернення із запитом щодо 17 тисяч зниклих безвісти.

"Тобто ми розшукуємо 17 тисяч. І я знаю, що в 4 кварталі було також доволі багато таких звернень, тобто ця цифра явно більша, просто вона ще не порахована, тому що ще січень. І мені складно сказати, чи зверталися серед них ті, хто хотів дізнатися долю можливих тих людей, які, нібито, були призначені на обмін, чи це були нові звернення. Але звичайно, що звернення йдуть, в принципі, звичайним потоком, і вони також були й вчора, і позавчора, щодня", – заявив Власенко.

Він додав, що йому невідомо про те, чи зверталися останніми днями до Червоного Хреста родичі людей, чиї прізвища опублікували росЗМІ, як таких, що нібито були на борту літака, який розбився.

Червоних Хрест закликав повернути тіла, якщо військовополонені були на борту

Дуже мало часу минуло з того моменту для того, щоб були такі заяви, щоб були такі сигнали (про те, що Росія готова віддати Україні тіла – 24 Канал). Тобто, зазвичай, має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін,

– заявив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

За його словами, для такого обміну "має пройти більше часу". Проте Власенко запевнив, що обмін тіл військовополонених відбувається регулярно.

"Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті, тому тіла мають повертатися якнайшвидше. Ми беремо у цьому певну участь – в обміні тілами між Росією та Україною. Якщо є загиблі (громадяни України – 24 Канал) внаслідок цієї авіакатастрофи, то їхні тіла мають бути повернуті", – заявив Олександр Власенко.

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