Красный Крест заявил, что Россия должна вернуть тела, если в крушении Ил-76 погибли пленные

В Красном Кресте заявили, что они постоянно получают обращения от родных, члены семей которых пропали без вести. Однако им пока неизвестно об обращении родственников военнопленных, чьи фамилии были в списках пропагандистских росСМИ.

Речь идет о списках военнопленных, которые якобы были на борту Ил-76, который упал. Их обнародовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко рассказал в эфире "Радио Свобода", что тела украинских пленных нужно вернуть Украине, если они действительно были в том самолете, пишет 24 Канал.

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Что говорит Красный Крест о падении Ил-76

Александр Власенко рассказал, что по состоянию на конец третьего квартала 2023 года в Международный комитет Красного Креста поступили обращения с запросом о 17 тысячах пропавших без вести.

"То есть мы разыскиваем 17 тысяч. И я знаю, что в 4 квартале было также достаточно много таких обращений, то есть эта цифра явно больше, просто она еще не подсчитана, потому что еще январь. И мне сложно сказать, обращались ли среди них те, кто хотел узнать судьбу возможных тех людей, какие, будто бы, были назначены на обмен, или это были новые обращения. Но конечно, что обращения идут, в принципе, обычным потоком, и они тоже были и вчера, и позавчера, каждый день", – заявил Власенко.

Он добавил, что ему неизвестно о том, обращались ли в последние дни к Красному Кресту родственники людей, чьи фамилии опубликовали росСМИ, как таковых, что якобы были на борту самолета, который упал.

Красный Крест призвал вернуть тела, если военнопленные были на борту

Очень мало времени прошло с того момента для того, чтобы были такие заявления, чтобы были такие сигналы (о том, что Россия готова отдать Украине тела – 24 Канал). То есть, обычно, должно больше времени пройти для того, чтобы стороны провели такой обмен,

– заявил представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине.

По его словам, для такого обмена "должно пройти больше времени". Однако Власенко заверил, что обмен тел военнопленных происходит регулярно.

"Если говорить о телах погибших, то абсурдно говорить об их повторном участии в конфликте, поэтому тела должны возвращаться как можно скорее. Мы принимаем в этом определенное участие– в обмене телами между Россией и Украиной. Если есть погибшие (граждане Украины– 24 Канал) в результате этой авиакатастрофы, то их тела должны быть возвращены", – заявил Александр Власенко.

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