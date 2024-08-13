У Росії визнали безпорадність комплексу "Панцирь-С1" проти БпЛА: такий захищає Кремль
Джерело:Defense Express
У Росії визнали, що комплекс протиповітряної оборони "Панцир-С1" не є дієвим проти БпЛА. Водночас саме така установка захищає резиденцію Путіна.
У Росії пропонують боротися із дронами за допомогою нової версії ЗРК "Панцирь-СМД-Е". Він оснащений малогабаритними ракетами ТКБ-1055 (до 48 одиниць на машину).
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Потрібне поєднання з боєприпасами
Від свого попередника комплекс відрізняється лише тим, що не має гармати. Аналітики зауважують, що зенітний артилерійський вогонь є ефективним проти цілей типу БпЛА.
Доказом цього зенітна самохідна установка Gepard. Вона у реальних бойових умовах демонструє надвисоку ефективність та мінімальну витрату боєприпасів, а найбільшу ефективність артилерійські зенітні системи демонструють у поєднанні із боєприпасами з програмованим підривом.
У Росії про такі боєприпаси навіть не говорять. Рішення використати мініракети ТКБ-1055 для перехоплення БпЛА аналітики вважають більш ніж спірним, адже метою антидронових систем є можливість перехопити максимальну кількість дронів за максимально короткий час.
Саме з цим у "Панциря" є проблеми. Відповідно до оголошених можливостей, кількість цілей, які "Панцирь" може обстрілювати у секторі 45 градусів – чотири, у 90 – дві.
При цьому всі ракети необхідно "вести" до цілі.