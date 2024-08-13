В России признали беспомощность комплекса "Панцирь-С1" против БпЛА: такой защищает Кремль

В России признали, что комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1" не является действенным против БпЛА. В то же время именно такая установка защищает резиденцию Путина.

В России предлагают с дронами в предлагают с помощью новой версии ЗРК "Панцирь-СМД-Е". Он оснащен малогабаритными ракетами ТКБ-1055 (до 48 единиц на машину).

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Нужно сочетание с боеприпасами

От своего предшественника комплекс отличается лишь тем, что не имеет пушки. Аналитики отмечают, что зенитный артиллерийский огонь является эффективным против целей типа БпЛА.

Доказательством этого зенитная самоходная установка Gepard. Она в реальных боевых условиях демонстрирует сверхвысокую эффективность и минимальный расход боеприпасов, а наибольшую эффективность артиллерийские зенитные системы демонстрируют в сочетании с боеприпасами с программируемым подрывом.

В России о таких боеприпасах даже не говорят. Решение использовать мини-ракеты ТКБ-1055 для перехвата БпЛА аналитики считают более чем спорным, ведь целью антидронових систем является возможность перехватить максимальное количество дронов за максимально короткое время.

Именно с этим у "Панциря" есть проблемы. Согласно объявленным возможностям, количество целей, которые "Панцирь" может обстреливать в секторе 45 градусов – четыре, в 90 – две.

При этом все ракеты необходимо "вести" к цели.