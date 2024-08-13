У Росії пропонують боротися із дронами за допомогою нової версії ЗРК "Панцирь-СМД-Е". Він оснащений малогабаритними ракетами ТКБ-1055 (до 48 одиниць на машину).

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Потрібне поєднання з боєприпасами

Від свого попередника комплекс відрізняється лише тим, що не має гармати. Аналітики зауважують, що зенітний артилерійський вогонь є ефективним проти цілей типу БпЛА.

Доказом цього зенітна самохідна установка Gepard. Вона у реальних бойових умовах демонструє надвисоку ефективність та мінімальну витрату боєприпасів, а найбільшу ефективність артилерійські зенітні системи демонструють у поєднанні із боєприпасами з програмованим підривом.

У Росії про такі боєприпаси навіть не говорять. Рішення використати мініракети ТКБ-1055 для перехоплення БпЛА аналітики вважають більш ніж спірним, адже метою антидронових систем є можливість перехопити максимальну кількість дронів за максимально короткий час.

Саме з цим у "Панциря" є проблеми. Відповідно до оголошених можливостей, кількість цілей, які "Панцирь" може обстрілювати у секторі 45 градусів – чотири, у 90 – дві.

При цьому всі ракети необхідно "вести" до цілі.