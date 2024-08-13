Так, россиянка спросила оперштаб Белгорода, получат ли выплаты жители Краснояружского района Белгородской области. Ей ответили, что единовременной выплаты пока нет.

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Стоит заметить, что соответствующий скриншот распространяют в российских телеграмм-каналах.

Что говорят россиянам о выплатах на Белгородщине

Россиянка спросила о том, будут ли выплаты жителям Краснояружского района. Ведь, мол, двое взрослых и двое детей живут в Чернянке Белгородской области.

Всем жителям Краснояружского района, что выехали, мы предлагаем размещение в пункте временного размещения на территории региона с бесплатным проживанием, горячим питанием и, если нужно, медицинской помощью... Относительно единовременной выплаты, то такой помощи сейчас не предусмотрено,

– заявили в оперштабе Белгорода.

Там также сказали, что якобы ситуация "напряженная". Также власти Белгородщины говорят, что готовы "помогать" жителям, которые выехали.



Россияне с Белгородщины жалуются из-за выплат / скриншот

По состоянию на 13 августа, из Краснояружского района Белгородской области выехали ориентировочно 1 тысяча жителей. Район закрыли на въезд.

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Стоит заметить, что губернатор Белгородщины Гладков говорил на днях, что они на встрече с россиянами "разобрали вопрос предоставления единовременной выплаты, выделения средств за полную потерю имущества, а также порядок частичного возмещения платы за аренду домов или квартир". Однако приспешник Путина не сказал, дадут ли россиянам на Белгородщине по 100 долларов.



Жители Белгородщины не получат выплат