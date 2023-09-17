Близькість Ле Пен з режимом Путіна: розслідування українців отримало гучний резонанс у Франції

У Франції почалось активне обговорення зв'язків партії Марін Ле Пен з Росією. Поштовхом до дискусії стало розслідування українських хакерів.

Розслідування українських хакерів набуло широкого розголосу у Франції. Наразі це одна з найголовніших тем в країні, оскільки Марін Ле Пен є однією з можливих кандидаток на президенскі вибори 2027 року.

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Французькі видання зазначають, що документи, оприлюднені українськими хакерами та проаналізовані Mediapart, свідчать про тісні контакти між російською владою та Марін Ле Пен.

Александр Бабаков, який у 2012 році став спеціальним представником Путіна зі співпраці з організаціями росіян за кордоном, організовував для Ле Пен зустрічі на високому рівні в Москві, допомагаючи в отриманні віз і покриваючи вартість деяких авіаквитків для французів за кошти російської влади.

Наприкінці серпня українські хакери з "КіберСпротиву" зламали секретарську поштову скриньку Бабакова. Там є 21 677 файлів, які охоплюють період 2008 – 2023 років.

Після економічних санкцій, запроваджених ЄС, Путін почав шукати пропагандистські ретранслятори на Заході. На допомогу йому прийгли європейські ультраправі партії, яким він надавав "фінансову підтримку".

Листування між "спеціальним представником" путіна і Ле Пен відбулося після окупації Криму в березні 2014 року. В лютому того ж року вона зустрілась із Путіним, а у вересні вже отримала кредит у розмірі 9 мільйонів євро від Першого чесько-російського банку.

При цьому раніше неопублікований документ показує, що Марін Ле Пен сама шукала допомоги Александра Бабакова у встановленні зв'язків на високому рівні в Росії. У листі на бланку Європейського парламенту від 31 березня 2015 року вона просила його допомогти, як він робив це "минулого разу", організувати зустріч зі спікером Держдуми Сергієм Наришкіним і з будь-ким іншим, кого вона вважатиме "корисним". Вона завершила свій лист, висловивши "ще раз всю свою симпатію і свою сердечну дружбу за все, що він робить".

У відповідь на це 30 квітня Бабаков запросив її "разом з депутатом Європарламенту Жан-Люком Шаффхаузером" приїхати до Москви з 24 по 26 травня "для зустрічей і переговорів". Під час цієї офіційної зустрічі, яка привернула велику увагу ЗМІ, президентка Ле Пен підтримала план Кремля щодо "федералізації України".

При цьому саме лист-запрошення, підписаний Бабаковим, дозволив скарбнику Національного Фронту Валлерану де Сен-Жюсту та юристу Дідьє Боллекеру отримати візи для поїздки до Москви з 9 по 23 вересня, щоб завершити роботу над російським кредитним договором, підписаним 11 вересня, а потім ще раз – у травні 2016 року, коли партія знову почала полювати за фінансуванням своєї президентської кампанії.

Документи також доводять, що авіаквитки та інші витрати в цей період були оплачені росіянами.

Зверніть увагу. Вищезгаданий Олександр Бабков, який нині є заступником керівника держдуми Росії, може без перебільшення претендувати на звання одного з найвпливовіших росіян. Він є членом комітету з міжнародних справ, відповідальним за розвиток організацій оборонно-промислового комплексу країни-терористки, а також куратором агентурної мережі росіян за кордоном. На 24 Каналі вийшло 4 великих розслідування про його діяльність в Росії та за її межами. Якщо коротко: