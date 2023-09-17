Во Франции началось активное обсуждение связей партии Марин Ле Пен с Россией. Толчком к дискуссии стало расследование украинских хакеров.

Расследование украинских хакеров получило широкую огласку во Франции. Пока это одна из главных тем в стране, поскольку Марин Ле Пен является одной из возможных кандидаток на президентские выборы 2027 года.

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Вот что стоит знать о Ле Пен: на что обратили внимание французские журналисты

Французские издания отмечают, что документы, обнародованные украинскими хакерами и проанализированные Mediapart, свидетельствуют о тесных контактах между российскими властями и Марин Ле Пен.

Александр Бабаков, который в 2012 году стал специальным представителем Путина по сотрудничеству с организациями россиян за рубежом, организовывал для Ле Пен встречи на высоком уровне в Москве, помогая в получении виз и покрывая стоимость некоторых авиабилетов для французов за счет российских властей.

В конце августа украинские хакеры из "КиберСопротивления" взломали секретарский почтовый ящик Бабакова. Там есть 21 677 файлов, охватывающих период 2008 – 2023 годов.

После экономических санкций, введенных в ЕС, Путин начал искать пропагандистские ретрансляторы на Западе. На помощь ему пришли европейские ультраправые партии, которым он оказывал "финансовую поддержку".

Переписка между "специальным представителем" Путина и Ле Пен состоялась после оккупации Крыма в марте 2014 года. В феврале того же года она встретилась с Путиным, а в сентябре уже получила кредит в размере 9 миллионов евро от Первого чешско-российского банка.

При этом ранее неопубликованный документ показывает, что Марин Ле Пен сама искала помощи Александра Бабакова в установлении связей на высоком уровне в России. В письме на бланке Европейского парламента от 31 марта 2015 года она просила его помочь, как он делал это "в прошлый раз", организовать встречу со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным и с кем-либо другим, кого она сочтет "полезным". Она завершила свое письмо, выразив "еще раз всю свою симпатию и свою сердечную дружбу за все, что он делает".

В ответ на это 30 апреля Бабаков пригласил ее "вместе с депутатом Европарламента Жан-Люком Шаффхаузером" приехать в Москву с 24 по 26 мая "для встреч и переговоров". Во время этой официальной встречи, которая привлекла большое внимание СМИ, президент Ле Пен поддержала план Кремля по "федерализации Украины".

При этом именно письмо-приглашение, подписанное Бабаковым, разрешило казначею Национального Фронта Валлерану де Сен-Жюста и юристу Дидье Боллекеру получить визы для поездки в Москву с 9 по 23 сентября, чтобы завершить работу над российским кредитным договором, подписанным 11 сентября, а затем еще раз – в мае 2016 года, когда партия снова начала охотиться за финансированием своей президентской кампании.

Документы также доказывают, что авиабилеты и другие расходы в этот период были оплачены россиянами.

Обратите внимание. Вышеупомянутый Александр Бабков, ныне являющийся заместителем руководителя госдумы России, может без преувеличения претендовать на звание одного из самых влиятельных россиян. Он является членом комитета по международным делам, ответственным за развитие организаций оборонно-промышленного комплекса страны-террориста, а также куратором агентурной сети россиян за границей. На 24 Канале вышло 4 крупных расследования о его деятельности в России и за ее пределами. Если коротко: