Патріарха Кирила виключили із санкційного пакета ЄС "в останній момент", – литовське МЗС

Володимир Гундяєв, більш відомий у Росії як патріарх Кирил, зумів уникнути потрапляння під санкції ЄС. Хоча він активно підтримує війну проти України та є доволі наближеною особою до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Патріарх Кирил мав бути включений в шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. На його внесення до цього списку погодилися міністри закордонних справ країн ЄС. Була згода й очільників цих країн. Але у фінальній версії його не виявилося.

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"Було подано пакет очевидних доказів, які були використані для включення патріарха Кирила проєкт шостого пакета санкцій. Без доказів це було б неможливо", – розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За словами литовського дипломата, очільник РПЦ був виключений зі списку санкцій на завершальному етапі, "після рішення керівників, до опублікування правового документа".

Санкції проти Росії мали погодити всі країни-члени Європейського Союзу. І серед цих країн Росія знайшла спільника, який і дозволяє послабити ефект санкцій. Мова йде про Угорщину, чий прем'єрміністр Віктор Орбан є давнім другом Володимира Путіна. Саме ця країна спочатку заблокувала повне ембарго на російську нафту, довго торгуючись за це з офіційним Брюсселем. А вже в кінці на прохання Будапешта патріарха Кирила було виключено з санкційного списку. Віктор Орбан це пояснив "загрозою релігійної свободи", якщо московський піп таки потрапить під санкції.

Тепер Литва домагатиметься, щоб Кирила включили в сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

"Очевидно, був навіть політичний консенсус. Я не можу сказати, які були причини [виключення Кирила з санкційного списку, – прим. 24 каналу]. Але це дозволяє говорити про те, що є законодавча база, що ми практично мали політичний консенсус, і тому можемо спробувати шукати консенсус заново", – заявив Габріелюс Ландсбергіс.

Чи буде сьомий пакт санкцій проти Росії

Європейський Союз лише 2 червня запровадив шостий пакет санкцій проти Росії, яка розпочала війну проти України. Узгодження цього пакету санкцій виявилося доволі тривалим. Попередній пакет санкцій проти Росії був запроваджений ще 8 квітня.

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Найбільше суперечок в нових санкціях проти Росії викликало ембарго на постачання російської нафти. Чимало європейських країн залежні від російських енергоресурсів. Серед них і Угорщина, яка не планує відмовлятися від цієї залежності. Саме через це і тривали довгі переговори, де Віктор Орбан намагався виготувати для себе чимало преференцій. Закінчилося все тим, що під ембарго потрапила лише російська нафта, яка постачається морським шляхом. Постачання російської нафти трубопроводом під заборону не потрапило.

Відповідаючи на питання про те, чи планує Європейський Союз запроваджувати сьомий пакет санкцій проти Росії, Габріелюс Ландсбергіс заявив, що зараз триває "фаза зондування, коли є червоні лінії для тієї чи іншої країни".

Литва вимагає, щоб в наступному пакеті санкцій була заборона на російський газ. Але тут знову може виникнути проблема з країнами, які залежні від російських енергоресурсів. Тож вони можуть блокувати впровадження санкцій.

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