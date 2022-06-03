МЗС боротиметься за санкції проти патріарха Московського Кирила

Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу. За його словами, Україна буде продовжувати добиватися накладення санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку.

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Речник зазначив, що загалом українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тисяч російських олігархів, офіційних посадовців, пропагандистів, воєнних злочинців.

Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначатиме пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє чи причетний до агресії Росії проти України. Російський режим, який завдав стільки горя українцям, має понести найсуворішу відповідальність,

– пояснив Олег Ніколенко.

Чому проти Кирила не запровадили санкції

Західні ЗМІ повідомляли, що патріарха Московського спочатку включили у список, але врешті вилучили через позицію прем'єр-міністра Угорщини і за сумісництвом друга Путіна Віктора Орбана. Він відкрито заявляв, що не підтримує санкції проти Гундяєва (прізвище патріарха), бо це "поставить під загрозу релігійну свободу".

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що етапі обговорення Гундяєв був у списку. Він наголосив, що релігійні лідери не мають бути захищені від відповідальності за підтримку війни.

Хто потрапив під нові санкції ЄС

У рамках розширення санкцій проти Росії за воєнну агресію ЄС затвердив санкції щодо 65 осіб та 18 компаній. Серед осіб у новому списку – коханка Володимира Путіна Аліна Кабаєва, родина речника Кремля Дмитра Пєскова, родичі олігархів, які раніше потрапили під санкції, військові, які здійснювали керівництво російськими підрозділами в Бучі та Маріуполі, колаборанти – Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов й Галина Данильченко, кілька співробітників РИА Новости, керівник "Роскомнадзору".

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