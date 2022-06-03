Зеленський анонсував новий пакет санкцій проти Росії

Відповідну заяву під час вечірнього звернення до українців зробив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він наголосив на цинізмі росіян, яких не цікавлять людські життя.

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Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей, яких набрали у свою армію на раніше окупованій території Донецької і Луганської областей. Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих "мобілізованих",

– сказав президент.

Зеленський зауважив, що з кожним днем війни стає все більше підлих, ганебних і цинічних речей, які "Росія назавжди вписує у свою історію".

За словами глави держави, російська армія продовжує "абсолютно безглузді обстріли" зі своєї території прикордонних областей на півночі України, зокрема Чернігівської.

Також Зеленський нагадав, що окупати завдали ударів по Миколаєву, Харкову та Харківській області. Окрім того, Росія несе відповідальність за складну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.

Уся тимчасово окупована територія нашої держави зараз – це зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність,

– сказав президент.

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Глава держави зазначив, що Україна постійно працює над новими санкціями проти Росії, щоб та понесла відповідальність за вбивства в нашій країні. Зеленський запевнив, що ніщо не допоможе Росії уникнути покарання.

"Ми вже почали працювати і над новими санкційними пакетами проти Росії. Крок за кроком ми зробимо так, що російська держава залишиться просто без усіх елементів сучасної економіки. За знищення життя сусідів окупанти заплатять повну ціну. І жодне лобі в тій чи іншій країні Росії не допоможе", – резюмував президент.

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Європейський Союз погодив 6 пакет санкцій проти Росії

Євросоюз 2 червня нарешті погодив 6 пакет санкцій проти Росії за повномасштабну війну проти України. Для узгодження санкції країнам ЄС знадобився майже цілий місяць. Очікується, що офіційно про санкції оголосять 3 червня.

Окрім ембарго на російську нафту, 6 пакет санкцій передбачає:

відключення "Сбербанку" від міжнародної платіжної системи SWIFT;

припинення мовлення російських дезінформаційних каналів у Європі;

нові жорсткі персональні санкції.

Водночас обмежень вдалося уникнути одіозному патріарху Кирилу. На цьому наполягала Угорщина, яка блокувала санкції через ембарго на нафту.

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