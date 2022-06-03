Зеленский анонсировал новый пакет санкций против России

Соответствующее заявление во время вечернего обращения к украинцам сделал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил цинизм россиян, которых не интересуют человеческие жизни.

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Особенно цинично, что в первой линии атак очень часто кафиры используют именно тех людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Российские солдаты часто просто прячутся за спинами этих так называемых "мобилизованных",

– сказал президент.

Зеленский заметил, что с каждым днем войны становится все больше подлых, позорных и циничных вещей, которые Россия навсегда вписывает в свою историю.

По словам главы государства, российская армия продолжает "совершенно бессмысленные обстрелы" со своей территории приграничных областей на севере Украины, в частности, Черниговской.

Также Зеленский напомнил, что оккупации нанесли удары по Николаеву, Харькову и Харьковской области. Кроме того, Россия несет ответственность за сложную ситуацию на временно оккупированных территориях Украины.

Вся временно оккупированная территория нашего государства сейчас – это зона сплошной катастрофы, за которую Россия несет полную ответственность,

– сказал президент.

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Глава государства отметил, что Украина постоянно работает над новыми санкциями против России, чтобы та понесла ответственность за убийства в нашей стране. Зеленский заверил, что ничто не поможет России избежать наказания.

"Мы уже начали работать и над новыми санкционными пакетами против России. Шаг за шагом мы сделаем так, что российское государство останется просто без всех элементов современной экономики. За уничтожение жизни соседей кафиры заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или иной стране России не поможет", – резюмировал президент.

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Европейский Союз согласовал 6 пакет санкций против России

Евросоюз 2 июня наконец-то согласовал 6 пакет санкций против России за полномасштабную войну против Украины. Для согласования санкции странам ЕС понадобился почти месяц. Ожидается, что официально о санкциях будет оглашен 3 июня.

Кроме эмбарго на российскую нефть, 6 пакет санкций предусматривает:

отключение "Сбербанка" от международной платежной системы SWIFT;

прекращение речи русских дезинформационных каналов в Европе;

новые жесткие персональные санкции.

В то же время, ограничений удалось избежать одиозному патриарху Кириллу. На этом настаивала Венгрия, блокировавшая санкции из-за эмбарго на нефть.

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