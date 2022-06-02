Глава Офиса Президента Украины на своей странице в телеграмме 2 июня обнародовал официальное заявление группы по этому вопросу. В ней эксперты призвали страны Евросоюза ускорить введение полного запрета на импорт российских энергоносителей с целью скорейшего завершения войны в Украину.

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Заявление экспертной группы Макфола – Ермака

В заявлении группы экспертов говорится, что за последние три месяца демократический мир неоднократно демонстрировал единство и способность ответить на несправедливую войну, развязанную Россией против Украины.

Европейский Союз 31 мая заявил о согласовании шестого пакета санкций против страны-агрессорки, содержащей также запрет на импорт российской нефти морским путем, отключение "Сбербанка" от SWIFT, блокирование еще трех российских медийных ретрансляторов и усиление индивидуальных санкций. Такие ограничения, по мнению экспертов, лишат Кремль возможности экспортировать 90% нефти в страны ЕС уже до конца 2022 года.

Наша группа приветствует такое заявление Евросоюза, считая эмбарго на российские энергоносители наиболее действенным экономическим рычагом давления для прекращения российской агрессии против Украины. Но мы подчеркиваем, что давление на российскую экономику необходимо для предотвращения финансирования режимом Путина военных действий в Украине, и для принуждения к их завершению,

– подчеркивают в заявлении представители группы.

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Промедление снижает эффективность уже введенных санкций

По мнению экспертов группы Макфола-Ермака, существующие поступления России от экспорта энергоносителей должны быть заморожены на счетах европейских банков. Специалисты считают, что задержка с введением шестого пакета санкций снизила эффективность принятых ранее мер, в частности, ограничений в финансовой сфере, а Россия тем временем продолжила искать способы обойти санкций и адаптироваться к ним.

По словам представителей группы, за прошедшее между согласованием двух последних пакетов санкций Россия получила дополнительные возможности для адаптации и десятки миллиардов от продажи нефти и газа.

Дальнейшее промедление с реализацией полного эмбарго российских энергоносителей снизит эффективность санкций. Полное нефтегазовое эмбарго против России необходимо. Европейский Союз должен работать над ускорением его внедрения и как можно быстрее принять эти жесткие, но соразмерные российской угрозе решения,

– отмечается в заявлении.

Эксперты убеждены, что все последствия полного эмбарго на российские энергоносители можно покрыть – в частности, такие решения предусмотрены в документе Energy Sanctions Roadmap от группы Макфола – Ермака, предлагающего меры по решению проблем при переходе к полному запрету импорта российских энергоносителей.

В заявлении также подчеркивается, что сочетание санкционных ограничений , таких как полное нефтегазовое эмбарго и отключение всех российских финансовых учреждений от SWIFT, включая "Газпромбанк", способно ускорить завершение войны России против Украины.

"Кроме того, демократический мир должен признать кремлевский режим террористическим на законодательном уровне, ограничив любые бизнес-связи с Россией. Мы призываем к солидарности и решительности, а не только громкой риторике. Не следует останавливаться в санкционном давлении – только так можно заставить Кремль завершить войну против Украины", – объяснил тезисы заявления группы Андрей Ермак.

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