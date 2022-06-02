Очільник Офісу Президента України на своїй сторінці у телеграмі 2 червня оприлюднив офіційну заяву групи стосовно цього питання. У ній експерти закликали країни Євросоюзу прискорити впровадження повної заборони на імпорт російських енергоносіїв з метою якнайшвидшого завершення війни в Україні.

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Заява експертної групи Макфола – Єрмака

У заяві групи експертів йдеться, що протягом останніх трьох місяців демократичний світ неодноразово демонстрував єдність та здатність відповісти на несправедливу війну, розв'язану Росією проти України.

Європейський Союз 31 травня заявив про узгодження шостого пакету санкцій проти країни-агресорки, що містить також заборону на імпорт російської нафти морським шляхом, відключення "Сбербанку" від SWIFT, блокування ще трьох російських медійних ретрансляторів та посилення індивідуальних санкцій. Такі обмеження, на думку експертів, позбавлять Кремль можливості експортувати 90% нафти у країни ЄС вже до кінця 2022 року.

Наша група вітає таку заяву Євросоюзу, вважаючи ембарго на російські енергоносії найбільш дієвим економічним важелем тиску для припинення російської агресії проти України. Але ми наголошуємо, що тиск на російську економіку є необхідним для унеможливлення фінансування режимом Путіна воєнних дій в Україні, та для примушування до їхнього завершення,

– підкреслюють у заяві представники групи.

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Зволікання знижує ефективність вже введених санкцій

На думку експертів групи Макфола – Єрмака, існуючі надходження Росії від експорту енергоносіїв повинні бути заморожені на рахунках європейських банків. Фахівці вважають, що затримка із запровадженням шостого пакету санкцій знизила ефективність вжитих раніше заходів, зокрема обмежень у фінансовій сфері, а Росія тим часом продовжила шукати способи обійти санкцій та адаптуватися до них.

За словами представників групи, за час, що минув між узгодженням двох останніх пакетів санкцій, Росія отримала додаткові можливості для адаптації й десятки мільярдів від продажу нафти і газу.

Подальше зволікання з реалізацією повного ембарго російських енергоносіїв зменшить ефективність санкцій. Повне нафтогазове ембарго проти Росії є необхідним. Європейський Союз повинен працювати над прискоренням його запровадження і якнайшвидше прийняти ці жорсткі, але співмірні російській загрозі рішення,

– наголошується у заяві.

Експерти переконані, що усі наслідки повного ембарго на російські енергоносії можливо покрити – зокрема, такі рішення передбачені у документі Energy Sanctions Roadmap від групи Макфола – Єрмака, що пропонує заходи розв'язання проблем під час переходу до повної заборони імпорту російських енергоносіїв.

У заяві також підкреслюється, що поєднання санкційних обмежень, таких як повне нафтогазове ембарго та відключення всіх російських фінансових установ від SWIFT, включно з "Газпромбанком", здатне пришвидшити завершення війни Росії проти України.

"Крім того, демократичний світ має визнати кремлівський режим терористичним на законодавчому рівні, обмеживши будь-які бізнес-зв'язки з Росією. Ми закликаємо до солідарності та рішучості, а не лише гучної риторики. Не слід зупинятися у санкційному тиску – тільки так можна змусити Кремль завершити війну проти України", – пояснив тези заяви групи Андрій Єрмак.

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