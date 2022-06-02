Загалом під нові санкції Сполучених Штатів Америки потрапили 7 розкішних яхт, 2 літаки та 1 гелікоптер, а також 16 обслуговуючих компаній. Всі вони тісно пов'язані з президентом Росії або ж його найближчим оточенням.

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Судна та компанії, що потрапили під санкції США

Американське Управління контролю за іноземними активами (OFAC) визначило дві яхти, як такі, що пов'язані безпосередньо з президентом Росії, – Graceful (під прапором країни-агресорки) та Olympia (під стягом Кайманових островів). Зазначається, що на них Путін здійснив низку мандрівок, зокрема й у 2021 році водами Чорного моря, коли до нього приєднався самопроголошений президент Білорусі Лукашенко.

Разом з тим під нові санкції США потрапили чотири компанії та одна особа, залучені до управління цими суднами або є "офіційними" їхніми власниками, зокрема:

SCF Management Services Cyprus Ltd;

Ironstone Marine Investments;

O'Neill Assets;

JSC Argument та її акціонер Андрій Гасилов.

Яхта Olympia / Фото Feadship

Крім того, пов'язаними з російським диктатором були визнані також яхти Shellest і Nega, що офіційно належать російським Revival Maritime Traditions та Limited Liability Company Gelios. За даними OFAC, Shellest час від часу з'являється поблизу узбережжя, де розташований чорноморський палац Путіна, а яхту Nega він використовував для мандрівок північчю Росії.

Разом з суднами у санкційний список потрапила брокерська компанія Imperial Yachts SARL – вона обслуговує не лише ці яхти, але й низку інших суден російської еліти, зокрема із найближчого оточення Путіна. Під санкціями тепер опинився й російський генеральний директор Imperial Yachts разом з рештою пов'язаних з ним активами – Nord Marine, "Яхт-Трейд", Bilding Management, "Норд Марін Інжиніринг".

Судно Shellest | Фото Romeo United Yachts

До слова, ще один пункт у свіжому санкційному списку США – компанія Skyline Aviation, зареєстрована у Сан-Марино. Її внесли до переліку за діяльність у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, також під обмеженнями опинились пов'язаний з компанією літак T7-OKY, яхти Sea Rhapsody і Madame Gu, а також розміщені на ній гелікоптер 3A-MGU й приватний літак P4-MGU. Останні три транспортних засоби визначили пов'язаними з депутатом російської Держдуми та мільярдером Андрієм Скочем.

Підсанкційна яхта Madame Gu / Скриншот з відео ютуб-каналу Dutch Yachting

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