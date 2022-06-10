Патриарх Кирилл был исключен из санкционного пакета ЕС "в последний момент", – литовский МИД

Владимир Гундяев, более известный в России как патриарх Кирилл, смог избежать попадания под санкции ЕС. Хотя он активно поддерживает войну против Украины и есть довольно приближенным лицом к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Патриарх Кирилл должен был быть включен в шестой пакет санкций Европейского Союза против России. На его внесение в этот список согласились министры иностранных дел стран ЕС. Было согласие и руководителей этих стран. Но в финальной версии его не оказалось.

Достойно внимания Санкции против Кирилла и 12 тысяч причастных россиян: МИД продолжит бороться за наказание виновных

"Был представлен пакет очевидных доказательств, которые были использованы для включения патриарха Кирилла проекта шестого пакета санкций. Без доказательств это было бы невозможно", - рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По словам литовского дипломата, глава РПЦ был исключен из списка санкций на завершающем этапе, "после решения руководителей к опубликованию правового документа".

Санкции против России должны были согласовать все страны-члены Европейского Союза. И среди этих стран Россия нашла подельника, который и позволяет ослабить эффект санкций. Речь идет об Венгрии, чей премьер-министр Виктор Орбан является давним другом Владимира Путина. Именно эта страна поначалу заблокировала полное эмбарго на российскую нефть, долго торгуясь за это с официальным Брюсселем. А уже в конце по просьбе Будапешта патриарх Кирилл был исключен из санкционного списка. Виктор Орбан это объяснил "угрозой религиозной свободы", если московский поп попадет под санкции.

Теперь Литва будет добиваться того, чтобы Кирилла включили в седьмой пакет санкций Европейского Союза против России.

"Очевидно, был даже политический консенсус. Я не могу сказать, какие были причины [исключение Кирилла из санкционного списка, – прим. 24 канала]. Но это позволяет говорить о том, что есть законодательная база, что мы практически имели политический консенсус, и поэтому можем попытаться искать консенсус заново», – заявил Габриелюс Ландсбергис.

Будет ли седьмой пакт санкций против России

Европейский Союз только 2 июня ввел шестой пакет санкций против России, начавшей войну против Украины. Согласование этого пакета санкций оказалось довольно продолжительным. Предыдущий пакет санкций против России был введен еще 8 апреля.

Вместе с тем , Россия теперь зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до вторжения в Украину, – Госдеп

Больше всего споров в новых санкциях против России вызвало эмбарго на поставку российской нефти. Многие европейские страны зависят от российских энергоресурсов. В их числе и Венгрия, которая не планирует отказываться от этой зависимости. Именно поэтому и продолжались долгие переговоры, где Виктор Орбан пытался изготовить для себя немало преференций. Закончилось все тем, что под эмбарго попала только русская нефть, поставляемая морским путем. Поставка российской нефти по трубопроводу под запрет не попала.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Европейский Союз вводить седьмой пакет санкций против России, Габриелюс Ландсбергис заявил, что сейчас идет "фаза зондирования, когда есть красные линии для той или иной страны".

Литва требует, чтобы в следующем пакете санкций был запрет на российский газ. Но здесь снова может возникнуть проблема со странами, зависящими от российских энергоресурсов. Так что они могут блокировать внедрение санкций.

Смотрите видео о том, с этим на этот раз сравнил себя Путин