Чи вижив Patriot після удару Безуглої: Ігнат пояснив ситуацію після удару по Дніпропетровщині

Нардепка Мар'яна Безугла підтвердила удар по позиції українського ЗРК Patriot на Дніпропетровщині 9 жовтня. Втім, внаслідок цієї атаки було пошкоджено кілька одиниць техніки, а не знищено.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат. Він додав, що Patriot є однією з найпріоритетніших цілей Росії.

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Що насправді сталося 9 жовтня

Це війна, на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні,

– наголосив Ігнат.

Він додав, що 9 жовтня Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет, зокрема, частину вдалося перехопити.

Ігнат зазначив, що для росіян система Patriot є однією з найпріоритетніших, адже саме вона дозволяє тримати російську авіацію на певній відстані.

"Технології на війні стрімко розвиваються, їх КАБи стали летіти далі, вони зробили висновки, коли втратили з десяток літаків під час своїх попередніх зухвалих атак. І тепер полювати за російськими "сушками" значно складніше", – розповів представник ПС.

Він додав, що росіяни активно змінюють тактику застосування і використовують усі доступні методи ведення розвідки – від супутників і розвідувальних дронів до наземної агентури. Також окупанти не економлять "Іскандерів", якщо отримують інформацію про потенційне місце перебування Patriot.

Пам’ятаєте про збір на макети, про їх важливість і необхідність в цих умовах ведення війни. Ворог часто цілить по макетах, але інколи, на жаль, це – реальна техніка,

– резюмував Ігнат.

Бойова робота Patriot по балістичних ракетах 9 жовтня / Фото Юрія Ігната

Як ЗСУ змогли по-новому використовувати Patriot

Ігнат розповів, що Patriot – стаціонарний комплекс, який конструктивно не призначення для війни в динаміці.

Лише українці – воїни зенітних ракетних військ Повітряних Сил випробували і застосовують цю систему в таких умовах. Коли обстановка на полі бою швидко змінюється, коли ворог застосовує десятки систем розвідки, РЕБ та засобів повітряного нападу – ракет та ударних БпЛА різних типів,

– зазначив представник ПС.

Він додав, що Patriot повинен якось виживати в цих умовах, зокрема, швидко змінювати позицію, ефективно маскуватися, застосовувати обмежену кількість техніки у прифронтовій зоні, і водночас поцілити в російський літак на великій відстані. Або хоча б відпрацювати по ньому, щоб він не зміг наблизитися ближче.