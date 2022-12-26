Путін може використати іранські дрони, щоб знищити надану Україні систему Patriot, – Forbes

Після того, як США вирішили надати Україні ЗРК Patriot, у Кремлі взялися погрожувати знищити цю зброю. Однак у ЗМІ вирішили проаналізувати, як саме Росія може спробувати це зробити і для чого їй це найбільше потрібно.

Знищення цього ЗРК має не тільки стратегічне значення для Росії, але й політичне та ідеологічне. Patriot вважається однією з найкращих систем ППО, то ж її знищення стало "перемогою" для Росії. Щонайменше, за версією пропаганди.

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ЗРК Patriot vs Shahed-136

Американські ЗМІ відзначають, що найімовірніше Україна не використовуватиме ЗРК Patriot проти іранських дронів-камікадзе. Щонайменше, це пов'язано з тим, що вартість безпілотника близько 20 000 доларів, а вартість однієї ракети-перехоплювача – 4 мільйони.

Водночас американські ЗРК можуть ефективно протидіяти іранським балістичним ракетам, які Тегеран може надати Росії. Однак знищення батареї системи ППО більше важливе для Путіна у політичному плані, ніж стратегічному. ЗМІ навіть наводять приклад, коли 14 вересня 2019 року безпілотники іранського виробництва з високою точністю завдали ударів по нафтопереробним підприємствам у Абкайку та Храїсі на сході Саудівської Аравії. Тоді Путін не тільки висміював американські ЗРК, які були основою ППО Саудівської Аравії, але й радив Ер-Ріяду купити російські системи С-300 або С-400.

Однак у 2020 році російські комплекси у Лівані та Нагірному Карабасі "полускали" турецькі безпілотники та азербайджанські боєприпаси, то ж причин у Кремля радіти стало менше.

Іран зацікавлений у цій операції

За даними ЗМІ, ймовірним сценарієм, який би хотів провернути Путін, може стати приклад з війни у Ємені, коли хусити використовували боєприпаси, які перехоплювали Patriot Саудівської Аравії, а після цього в атаку йшли балістичні ракети малої дальності. Тобто боєприпаси брали на себе всі ракети-перехоплювачі ЗРК, щоб потім противник не міг збивати ракети.

Іран може бути зацікавленим у такій операції, особливо з огляду на нещодавню заяву начальника штабу збройних сил Ірану генерала-майора Мохаммада Багері про "ефективність" іранських дронів, які Росія використовує проти України й про нарощування виробництва безпілотників.

Знищення американської системи за допомогою іранських дронів могло б стати ще одним приводом для Тегерану похвалитися своїми технологіями..

Проблеми ЗРК та винахідливість українців

ЗМІ прогнозують задум Кремля, за якого Patriot розміщують біля Києва для оборони столиці, а росіяни запускають туди величезну кількість іранських дронів-камікадзе. Після чого ворог може бити балістичними ракетами малої дальності.

Видання відзначає, що українська армія від початку російського вторгнення демонструє неймовірний професіоналізм. Як приклад наводять використання HIMARS, адже їх швидко переміщують після атак, що дозволяє уникати удару по установках. Саме тому росіянам не вдалося знищити жоден HIMARS.

Однак Patriot у цьому плані не такий мобільний – якщо для роботи батареї досить 3 людей, то для переміщення потрібно близько 90 осіб. Та ніхто не відкидає того факту, що винахідливість наших воїнів може зробити так, що росіянам не вдасться знищити американських ЗРК.

22 грудня диктатор Владімір Путін видав маразматичні заяви про те, що російські системи С-300 набагато кращі за Patriot, а американські системи нібито вже старі. Крім того, диктатор пообіцяв "полускати" американські системи.