Путин может использовать иранские дроны, чтобы уничтожить предоставленную Украине систему Patriot, – Forbes

После того, как США решили предоставить Украине ЗРК Patriot, в Кремле принялись угрожать уничтожить это оружие. Однако в СМИ решили проанализировать, как именно Россия может попытаться это сделать и для чего ей это больше всего нужно.

Уничтожение этого ЗРК имеет не только стратегическое значение для России, но и политическое и идеологическое. Patriot считается одной из лучших систем ПВО, поэтому ее уничтожение стало "победой" для России. По меньшей мере, по версии пропаганды.

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ЗРК Patriot vs Shahed-136

Американские СМИ отмечают, что вероятнее всего Украина не будет использовать ЗРК Patriot против иранских дронов-камикадзе. По меньшей мере, это связано с тем, что стоимость беспилотника около 20 000 долларов, а стоимость одной ракеты-перехватчика – 4 миллиона.

В то же время, американские ЗРК могут эффективно противодействовать иранским баллистическим ракетам, которые Тегеран может предоставить России. Однако уничтожение батареи системы ПВО более важно для Путина в политическом плане, чем стратегическом. СМИ даже приводят пример, когда 14 сентября 2019 года беспилотники иранского производства с высокой точностью нанесли удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в Абкайке и Храисе на востоке Саудовской Аравии. Тогда Путин не только высмеивал американские ЗРК, являвшиеся основой ПВО Саудовской Аравии, но и советовал Эр-Рияду купить российские системы С-300 или С-400.

Однако в 2020 году российские комплексы в Ливане и Нагорном Карабахе "пощелкали" турецкие беспилотники и азербайджанские боеприпасы, поэтому причин у Кремля радоваться стало меньше.

Иран заинтересован в этой операции

По данным СМИ, вероятным сценарием, который хотел бы провернуть Путин, может стать пример с войны в Йемене, когда хуситы использовали боеприпасы, которые перехватывали Patriot Саудовской Аравии, а после этого в атаку шли баллистические ракеты малой дальности. То есть боеприпасы брали на себя все ракеты-перехватчики ЗРК, чтобы противник потом не мог сбивать ракеты.

Иран может быть заинтересован в такой операции, особенно ввиду недавнего заявления начальника штаба вооруженных сил Ирана генерала-майора Мохаммада Багери об "эффективности" иранских дронов, которые Россия использует против Украины и о наращивании производства беспилотников.

Уничтожение американской системы с помощью иранских дронов могло бы стать еще одним поводом для Тегерана похвастаться своими технологиями.

Проблемы ЗРК и находчивость украинцев

СМИ прогнозируют замысел Кремля, при котором Patriot размещают возле Киева для обороны столицы, а россияне запускают туда огромное количество иранских дронов-камикадзе. После этого враг может бить баллистическими ракетами малой дальности.

Издание отмечает, что украинская армия с начала российского вторжения демонстрирует невероятный профессионализм. В качестве примера приводят использование HIMARS, ведь их быстро перемещают после атак, что позволяет избегать удара по установкам. Поэтому россиянам не удалось уничтожить ни один HIMARS.

Однако Patriot в этом плане не так мобилен – если для работы батареи достаточно 3 человек, то для перемещения нужно около 90 человек. Но никто не исключает того факта, что изобретательность наших воинов может сделать так, что россиянам не удастся уничтожить американские ЗРК.

22 декабря диктатор Владимир Путин выдал маразматические заявления о том, что российские системы С-300 гораздо лучше Patriot, а американские системы якобы уже старые. кроме того, диктатор пообещал "пощелкать" американские системы.