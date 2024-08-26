"Страта за лайк", обурення Сноудена і Маска: як на арешт Дурова реагують на Заході та в Росії

Засновника Telegram і російського бізнесмена Павла Дурова 25 серпня затримали у паризькому аеропорту Ле-Бурже. Дуров – 39-річний мільярдер, програміст, засновник соцмережі VK та Телеграму, а також громадянин Росії, Франції, ОАЕ та острівної держави Сент-Кітс і Невіс. До Парижа він прилетів з Азербайджану, де перебував одночасно з російським диктатором Путіним.

До Парижа він прилетів з Азербайджану, де перебував одночасно з російським диктатором Путіним. У Кремлі, до речі, заперечують, що той зустрічався з Дуровим в Азербайджані.

Повітряно-транспортна жандармерія затримала Дурова після включення його до списку осіб, яких розшукують. За даними французького телеканалу TF1, Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, сексуалізованими злочинами проти дітей, відмиванням грошей тощо. Причина – відсутність модерації у телеграмі. Тобто, на думку французьких правоохоронців, Дуров є співучасником злочинів, що відбуваються на його платформі.

На затримання Дурова вже відреагували російські пропагандисти та верхівка Кремля, хоча ще в серпні російські ЗМІ писали про плани обмежити телеграм у країні-агресорці. Також на підтримку Дурова запустив хештег FreePavel й Ілон Маск.

24 Канал зібрав все, що відомо про реакції на затримання Павла Дурова.

Як реагують у Росії

"Головним месенджером нинішньої війни" назвав телеграм російський пропагандист Андрій Медвєдєв, співробітник телерадіокомпанії ВДТРК та депутат міськдуми Москви.

Фактично, це головний месенджер нинішньої війни. Це альтернатива закритому військовому зв'язку. Ймовірно, від сьогодні питання створення військового месенджера для нашої армії стає життєво важливим. Тому що, як довго телеграм залишиться таким, яким ми його знаємо, та чи залишиться взагалі, тепер важко передбачити,

– написав пропагандист.

Його тезка, експрезидент та заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Медвєдєв, написав, що Дуров "прорахувався" у бажанні бути "людиною світу".

Для всіх наших спільних тепер ворогів він росіянин – і тому непередбачуваний та небезпечний. Іншої крові. Точно не Маск і не Цукерберг (до речі, він активно співпрацює з ФБР). Дурову треба нарешті зрозуміти, що Вітчизну, як і часи, не обирають…

– написав тимчасовий наступник Путіна у 2008 – 2012 роках.

Дійсно, російська влада після затримання Павла Дурова доручила чиновникам та низці великих бізнесменів видалити службові листування у телеграмі. Про це повідомив телеграм-канал Baza, близький до силових структур Росії.

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Про те, що "сенситивні листування" треба видалити з телеграму "і більше так не робити", написала також російська пропагандистка Маргарита Симонян.

У МЗС Росії повідомили, що російське посольство у Франції "відразу ж вжило необхідні у таких випадках кроки з прояснення ситуації навколо російського громадянина, попри відсутність звернення з боку представників бізнесу".

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова розкритикувала затримання Дурова зі згадкою одного з улюблених російських кліше про "багатополярний світ":

Цілком очевидно, що справжньою причиною арешту Павла Дурова є спроба закрити Telegram — інтернет-майданчик, де можна дізнатися правду про події у світі, що відбуваються. Це викликає протест у всіх, хто прагне свободи слова та побудови багатополярного світу.

"Обмеження свободи слова". Яка реакція на Заході

Затримання Дурова викликало реакцію серед так чи інакше проросійських медіадіячів. Серед них – Едвард Сноуден, колишній співробітник Агентства національної безпеки США, який передав журналістав секретну інформацію про системи спостереження. Він проживає у Росії та з 2022 року має російське громадянство.

Затримання Дурова — це посягання на основні права людини, на свободу слова та об'єднань. Я здивований і глибоко засмучений тим, що Макрон опустився до рівня захоплення заручників як засіб отримання доступу до приватних комунікацій. Це принижує як Францію, так і увесь світ,

– написав Сноуден.

Не утримався від реакції й Ілон Маск, який запустив хештег "Звільніть Павла".

Подивіться на цю рекламу Першої поправки (поправка до конституції США, що гарантує свободу слова – 24 Канал). Вона дуже переконлива. Наведу свою точку зору: на дворі 2030 рік, у Європі вас страчують за те, що ви лайкнули мем. #FreePavel,

– написав Маск.

Американський журналіст та проросійський пропагандист Такер Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, підкреслив, що це не російський диктатор заарештував Дурова, а західна країна:

Павло Дуров виїхав із Росії, коли уряд спробував взяти під контроль його компанію Telegram, яка працює у соціальних мережах. Але, зрештою, не Путін заарештував його за те, що він дозволив суспільству користуватися свободою слова. Його закрила західна країна, союзниця адміністрації Байдена та завзятий член НАТО. Павло Дуров сидить сьогодні у французькій в'язниці і є живим попередженням для будь-якого власника платформи, який відмовляється цензурувати правду за наказом урядів та спецслужб. На раніше вільний світ стрімко опускається темрява.

Висловився й Роберт Кеннеді – молодший, незалежний кандидат у президенти США, який зняв кандидатуру на користь Дональда Трампа: "Необхідність захистити свободу слова ніколи ще не була такою актуальною".

Однак президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що Франція найбільше прихильна до свободи слова і спілкування, інновацій та підприємництва:

У правовій державі, в соцмережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом, щоб захистити громадян і поважати їхні основні права. Система правосуддя, яка є повністю незалежною, має забезпечити виконання закону. Арешт президента Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, що триває. Це жодним чином не є політичним рішенням. Вирішувати суддям.

Які наслідки та причини затримання Дурова

Затримання Дурова у Парижі вплинуло на курс криптовалюти блокчейн-проєкту TON, пов'язаного з телеграмом. Вранці 25 серпня Toncoin впав на 20% – до 5,33 долара за токен. Пізніше криптовалюта трохи піднялася до 5,50 долара, а станом на ранок понеділка знаходиться на рівні 5,78.

Цікаво! Ймовірна супутниця Дурова, з якою його затримали у Парижі, – це Юлія Вавилова, стрімерка та криптоінвесторка. Вона є ведучою каналу про криптовалюту арабською мовою. 24-річна дівчина живе у Дубаї вже близько двох років, а до цього жила у Москві. Перед посадкою у Парижі Вавилова була з Дуровим в Азербайджані.

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Спільнота TON після затримання Дурова заявила, що блокчейн-проєкт "залишається сильним і повністю дієздатним", а також підтримала засновника телеграм. Водночас сервіс з відстеження збоїв в інтернеті Downdetector показує, що телеграм працює стабільно, зокрема, в Україні. При цьому деякі українські телеграм-канали почали повідомляти про наявність власних альтернатив у вайбері чи WhatsApp.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко вважає, що у Росії істерика через те, що "єдиний надійний російський месенджер може опинитися під контролем Заходу".

Не виключено, що Дуров шукав зустрічі із Путіним у Баку кілька днів тому. Йому відмовили. Тепер у Росії істерика, що "єдиний надійний російський месенджер, Telegram, може опинитися під контролем Заходу". Звісно ж, історія з Дуровим для Москви – це провал, в якому винне все оточення Путіна, від Вайно до Патрушева. Telegram – це месенджер номер один в Україні. В Індії – 300 мільйонів користувачів. Незабаром він стане номером один у Південній і Латинській Америці,

– пише керівник ЦПД.

Коваленко додає, що арешт Дурова можна порівняти зі зломом "Енігми" – німецької шифрувальної машини – британцями під час Другої світової війни.

Telegram – єдиний месенджер, який активно використовує російська армія. Дурова звинувачують у тому, що він не співпрацював із французькою поліцією щодо боротьби з наркоторгівлею. У найближчі місяці Росію можуть звинуватити у торгівлі наркотиками в Європі. Важкі часи чекають на Головне управління Генштабу, адже саме їх вважають основними "відповідальними" за цей напрям шпигунської діяльності. Також завдяки кейсу Дурова може обвалитися вся агентурна мережа РФ у Європі,

– вважає Коваленко.

Надвечір 25 серпня відреагувала і команда Telegram.

Telegram дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги – його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. Генеральний директор Telegram Павло Дуров не має чого приховувати і часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою. Майже мільярд користувачів у всьому світі використовують Telegram як засіб спілкування та джерело важливої ​​інформації. Чекаємо на швидке вирішення цієї ситуації,

– мовиться у повідомленні.

У повідомленні посилаються на допис Дурова від березня 2024 року, де він стверджує, що "великі соцмережі є легкою мішенню для критики через контент, який вони розміщують". Вочевидь, це відсилання до причин звинувачення Дурова – розміщення сексуалізованого контенту з дітьми та терористичним вмістом.

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Французькі правоохоронці продовжили термін тимчасового утримання під вартою Дурова. За законами Франції, попереднє затримання дозволене на термін до 96 годин. Далі суд має вирішити, чи треба звільнити фігуранта справи, висунути йому звинувачення чи залишити під вартою.

26 серпня французька поліція звинуватила Дурова у бездіяльності у зв'язку з фінансовими та кіберзлочинами, які скоюють за допомогою платформи, повідомив Reuters. Розслідування щодо Дурова вестиме відділ боротьби з кіберзлочинами та управління боротьби з шахрайством. Поки ж доля телеграму залишається невизначеною – чи закриється платформа, чи змінить юрисдикцію, що зробить Дуров та чи заступиться за нього російська влада, яка нещодавно хотіла знов заблокувати месенджер.