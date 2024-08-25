Як розповідають журналісти, дівчина була стрімеркою та криптоінвесторкою, а також веде канал про криптовалюту арабською мовою. Юлія переїхала в Дубай близько двох років тому, а раніше дівчина жила в Москві.

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З ким Дуров прилетів до Парижу

Російські телеграм-канали зазначають, що блондинка супроводжувала Дурова протягом усієї його поїздки. 16 серпня вона розповіла, що прилетіла до Азербайджану з Казахстану, потім дівчина опублікувала ще кілька фото та відео. У цей час там був і Павло Дуров.

Останню добу дівчина перестала з'являтися в мережі – щойно Павла затримали в Парижі, дівчина припинила публікувати сториз.

Сам Дуров у її соцмережах не був помічений, але Юлія і Павло вочевидь були в одних і тих самих локаціях. Нещодавно їх бачили разом у дубайському фітнес-клубі Seven.

Раніше в посольстві Росії заявляли, що "не мають даних про те, хто знаходився на борту літака разом з Павлом Дуровим в момент його затримання в Парижі".

Нагадаємо, що у Франції Дурова звинувачують у співучасті у торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей і шахрайстві через відсутність модерації в Телеграмі. Наразі він перебуває під вартою.