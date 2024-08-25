Как рассказывают журналисты, девушка была стримеркой и криптоинвесторкой, а также ведет канал о криптовалюте на арабском языке. Юлия переехала в Дубай около двух лет назад, а ранее девушка жила в Москве.

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С кем Дуров прилетел в Париж

Российские телеграм-каналы отмечают, что блондинка сопровождала Дурова на протяжении всей его поездки. 16 августа она рассказала, что прилетела в Азербайджан из Казахстана, затем девушка опубликовала еще несколько фото и видео. В это время там был и Павел Дуров.

Последние сутки девушка перестала появляться в сети – как только Павла задержали в Париже, девушка прекратила публиковать сториз.

Сам Дуров в ее соцсетях не был замечен, но Юлия и Павел явно были в одних и тех же локациях. Недавно их видели вместе в дубайском фитнес-клубе Seven.

Ранее в посольстве России заявляли, что "не имеют данных о том, кто находился на борту самолета вместе с Павлом Дуровым в момент его задержания в Париже".

Напомним, что во Франции Дурова обвиняют в соучастии в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в Телеграме. Сейчас он находится под стражей.