Не може так існувати: що насправді стоїть за звільненнями у Росії

Кадрові перестановки в Росії спричинені ситуацією в тамтешній економіці. Найімовірніше, вони вже не мають іншого вибору.

Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що зараз в Росії не існує жодної сфери, де б не було значного хабарництва.

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Чому відбулися кадрові перестановки в Росії

Як наголосив Пендзин, процеси у військово-промисловому комплексі та загалом кадрові перестановки в Росії пов'язані з реальним станом тамтешньої економіки. Путін має чудово розуміти, наскільки глибоко діють санкційні обмеження на країну-агресорку.

Те, що пропагандисти розповідають, що санкції ніяк не впливають на економіку – це брехня. Ми бачимо, що вона спростовується кадровими змінами, які ми щойно бачили. В тій парадигмі, в якій існувала Росія, далі вона існувати не може. Попри неосяжну "любов" з Китаєм, Росія чудово розуміє, що зараз перетворюється на васала,

– сказав Пендзин.

Ймовірно, Путін зрозумів, що Росія може нарощувати військовий потенціал лише в одному форматі – якщо почне максимально забирати ресурси з інших галузей. І прихід економіста Андрєя Бєлоусова до міноборони свідчить про це. Зараз Росія почне відтворювати модель, за якою функціонував Радянський Союз.

Хто жив у ті часи, той пам'ятає шалені черги та дефіцит. Так от Росія зараз починає відтворювати модель останнього десятиріччя Радянського Союзу. Все для військово-промислового комплексу,

– підкреслив Пендзин.

Кадрові перестановки в Росії: коротко