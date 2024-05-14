Не может так существовать: что на самом деле стоит за увольнениями в России

Кадровые перестановки в России вызваны ситуацией в тамошней экономике. Скорее всего, они уже не имеют другого выбора.

Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что сейчас в России не существует ни одной сферы, где бы не было значительной корупции.

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Почему произошли кадровые перестановки в России

Как отметил Пендзин, процессы в военно-промышленном комплексе и вообще кадровые перестановки в России связаны с реальным состоянием местной экономики. Путин должен прекрасно понимать, насколько глубоко действуют санкционные ограничения на страну-агрессора.

То, что пропагандисты рассказывают, что санкции никак не влияют на экономику – это ложь. Мы видим, что она опровергается кадровыми изменениями, которые мы только что видели. В той парадигме, в которой существовала Россия, дальше она существовать не может. Несмотря на необъятную "любовь" с Китаем, Россия прекрасно понимает, что сейчас превращается в вассала,

– сказал Пендзин.

Вероятно, Путин понял, что Россия может наращивать потенциал только в одном формате – если начнет максимально забирать ресурсы из других отраслей. И приход экономиста Андрея Белоусова в минобороны свидетельствует об этом. Сейчас Россия начнет воспроизводить модель, по которой функционировал Советский Союз.

Кто жил в те времена, тот помнит безумные очереди и дефицит. Так вот Россия сейчас начинает воспроизводить модель последнего десятилетия Советского Союза. Все для военно-промышленного комплекса,

– подчеркнул Пендзин.

Кадровые перестановки в России: коротко