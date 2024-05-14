Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, президент країни-агресора призначив своїм помічником і губернатора Тульської області Дюміна.

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Дюмін розпочинав свою кар'єру як офіцер охорони у Службі безпеки президента. Відомий як "охоронець Путіна".

Свої посади зберегли Антон Вайно (керівник АП), Олексій Громов та Сергій Кирієнко (перші заступники керівника), а також Дмитро Пєсков (прес-секретар президента з 2008 року).

З посади голови Комітету Держдуми з питань культури у помічники Путіна пішла Олена Ямпольська. Максима Орешкіна підвищено з помічника Путіна до заступника глави адміністрації президента.

Що цьому передувало

Патрушев 12 травня був звільнений з посади секретаря Радбезу, його посаду обійняв колишній міністр оборони Сергій Шойгу.