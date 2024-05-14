Рупор диктатора Сєргєй Шойгу заявив, що екссекретар радбезу Ніколай Патрушев, який очолював відомство 16 років, нібито йде на іншу роботу, але на яку саме не уточнив. В етері 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін припустив, куди можуть призначити Патрушева.

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"Суттєвих змін не буде. Путін не налаштований змінювати людей у своєму оточенні. Мені здається, Патрушев збереже вплив, а посаду йому якусь придумають. Думаю, що це буде ритуальна посада. Головне – як часто він зустрічається з Путіним, як близько вони розташовані один до одного й спільно розв'язують проблемні питання", – сказав російський правозахисник.

Доступ до тіла Патрушев збереже

Патрушев дуже важливий союзник Путіна та має на диктатора гігантський вплив. Деякі експерти кажуть, що якщо справді зараз екссекретаря радбезу призначать на ключову посаду, то, можливо, це буде доказ того, що сам диктатор вже мертвий.

Важливо! Анонімний телеграм-канал "Генерал СВР" 26 жовтня 2023 року повідомив, що нібито Путін помер у своїй резиденції на Валдаї. Буцімто російський президент лежить у морозильній камері, а його обов’язки тепер виконує двійник. Того самого дня російський політолог, професор Валерій Соловей це "підтвердив". Проте за три місяці після цього повідомлення не з’явилося жодного реального доказу, що Путін дійсно помер.

"Не можна суперечити реальності настільки. Путін, по-моєму, цілком собі живий", – зазначив Фейгін.

На його думку, всі версії Валерія Солов'я щодо Патрушева далекі від реальності. Можливо, колишнього секретаря радбезу у 73 роки призначать, наприклад, ще одним помічником Путіна.

Буде він як Сєргєй Іванов та інші, яких не видно. Але це мало що змінить в положенні Патрушева та його сім'ї. Я думаю, що вплив й доступ до тіла Патрушев збереже,

– переконаний російський правозахисник.

До слова, син Патрушева – 44-річний Дмітрій – висунутий на посаду віцепрем'єра російського уряду.

Чи загрожує екссекретарю радбезу пенсія

Також існує думка, що Патрушева взагалі можуть нікуди не призначити, адже він уже в тому віці, що час попіклуватися про здоров'я. Однак відомо про його важливий вплив на спецслужби Росії. Російський правозахисник припустив, чи можуть тепер бути зміни в цих структурах.

Керівник ФСБ Алєксандр Бортніков – це креатура Патрушева й він залишився на своєму місці. Його перепризначили, а йому, до речі, теж 73 роки. Говорили навіть що у нього був рак простати, але нібито вдало пролікований,

– зауважив Фейгін.

Не виключено, що Патрушева можуть відправити на пенсію, але який у цьому сенс. Пенсія для кремлівських еліт є вічним життям, тому що вони й так не працюють.

Навіщо Путіну кадрові зміни