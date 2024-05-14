Які сподівання на новопризначеного очільника міноборони покладає Кремль, розповів 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Зазначимо, Шойгу посунув з посади секретаря Радбезу Ніколая Патрушева.

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Яку проблему повинен розв'язати Бєлоусов

На думку Фейгіна, нині для Шойгу немає небезпеки. Його перемістили по горизонталі, що є стандартним рішення для російських апаратних правил.

Проте призначення міністром оборони Бєлоусова – це не цілком стандартно, тому що людина цивільна й взагалі не має ніякого досвіду взаємодії з силовими структурами.

Це може свідчити про те, що є проблема, яку Кремль намагається розв'язати, оскільки найвразливіше місце – налагодження воєнного виробництва для цілей так званої "сво" та мінімізація корупції у частині військових закупівель,

– мовив російський правозахисник.

Кремль намагається розв'язувати наявні проблеми, зокрема з фінансуванням, забезпеченням, військовими закупівлями та виробництвом. Найімовірніше, Бєлоусова призначили на подолання цих проблем, адже Шойгу не справлявся.

Наряд чи зміниться суть системи, адже корупція є системною складовою частини функціонування державного механізму. Не важливо хто буде міністром оборони – це не зміниться,

– зазначив Фейгін.

Бєлоусов, який працював в уряді віцепрем'єром, має забезпечити безперебійне фінансування і виробництво. Красти однаково будуть, але, можливо, не до нуля розкрадатимуть.

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