В Пентагоні скептично сприйняли відмову Байдена надати F-16 Україні, – The Washington Post

Різку відмову президента Байдена виконати запит України на літаки F-16 зустріли у Пентагоні зі скептицизмом. Все ж там вважають, що з часом це може статися.

Деякі офіційні особи у Пентагоні передбачають можливе схвалення передачі Україні винищувачів. Вони пригадують, що вже були такі ситуації, коли адміністрація президента спершу говорила "ні" на постачання певної зброї, проте потім давала свій дозвіл.

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Що говорять у Пентагоні про перспективи передачі F-16 Україні

Один високопоставлений представник міністерства оборони, який, який говорив на умовах анонімності, сказав, що хоч плани Пентагону навряд чи скоро зміняться, залишається ймовірність того, що обговорення може бути. Він пригадав, що спершу США не хотіли надавати M1 Abrams Україні, проте згодом змінили думку.

Інший високопосадовець міністерства оборони визнав, що у Пентагоні "зростає розчарування серед тих, хто хоче зробити більше, щоб допомогти Україні", проте вони стикаються із запереченнями тих, хто виступає за обережніший підхід.

Цей чиновник теж сказав, що хоча міністр оборони Ллойд Остін і деякі з його високопосадовців не хотіли схвалювати танки Abrams, а за кілька тижнів до цього – вдосконалену ракетну систему Patriot, Байден зрештою це зробив.

Представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники надають короткострокову підтримку для "підтримання та зміцнення наявного повітряного потенціалу України", проте консультуються з Україною щодо її довгострокових потреб. У квітні Пентагон заявив, що деякі союзники погодилися надати запасні частини для літаків, які вже мали ЗСУ.

Війна залишається рухливою та динамічною, тому характер нашої підтримки продовжуватиме адаптуватися та розвиватись в міру потреби, щоб надати Україні навчання, обладнання та можливості, необхідні для ефективної роботи на полі бою,

– сказав Райдер.

Україна запросила додаткові винищувачі ще до повномасштабного вторгнення

Україна попросила про додаткові винищувачів ще до початку повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. На той час у ВПС країни було кілька десятків винищувачів МіГ-29 радянської розробки, а також менша кількість літаків Су-24, Су-25 та Су-27.

Королівський інститут об'єднаних служб у Лондоні зауважував, що Росія переважає у повітрі. Проте українська система ППО вже змушує окупантів триматися на відстані від поля бою, тож навіть невелика кількість західних винищувачів може мати значний стримувальний ефект.

Під час Рамштайну у січні президент України Володимир Зеленський закликав партнерів швидко поставити його уряду танки, ракети великої дальності, системи ППО та F-16. За кілька днів було досягнуто домовленості про постачання танків. Інші запити поки що залишаються невиконаними.

Як до цієї перспективи ставляться генерали

Генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула пояснив, що Україна хоче саме F-16 частково тому, що на них літають понад два десятки країн, що створює великий пул потенційних донорів. За його словами, враховуючи обмежену кількість літаків та запасних частин до МіГ-29, Україні в якийсь момент доведеться використати західний літак.

Чого Україна потребує, то це в тому, щоб змінити правила гри, і це повітряна міць. Ми маємо перестати запитувати, що станеться, якщо ми надамо авіацію, і почати запитувати, що станеться, якщо ми цього не зробимо,

– сказав він.

Він зауважив, що якби адміністрація Байдена почала навчати досвідчених українських пілотів польотам на F-16 ще у 2022 році, вони вже використовували б їх у бою. Він підрахував, що льотчик-винищувач, який пройшов підготовку на інших літаках, може навчитися керувати платформою протягом кількох місяців.

Інший генерал ВПС у відставці, Герберт "Хок" Карлайл, сказав, що він також виступає за постачання F-16 в Україну.

Проте є й інша думка. Зокрема Деніел Девіс, армійський офіцер і старший науковий співробітник відділу оборони у відставці, заявив, що "нерозумно очікувати, що українські пілоти зможуть освоїти F-16 всього за кілька місяців". Також він сказав, що не вірить, що надання F-16 саме по собі спонукає Росію до ескалації війни, але якщо Україна захоче повернути окупований Кримський півострів, то, на його думку, "Москва може вжити рішучих заходів" й нагадав, що це ядерна держава.