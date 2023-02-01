В Пентагоне скептически восприняли отказ Байдена предоставить F-16 Украине – The Washington Post

Резкий отказ президента Байдена выполнить запрос Украины на самолеты F-16 встретили в Пентагоне со скептицизмом. Все-таки там считают, что со временем это может произойти.

Некоторые официальные лица в Пентагоне предусматривают одобрение передачи Украине истребителей. Они вспоминают, что уже были такие ситуации, когда администрация президента сначала говорила "нет" на поставку оружия, однако потом давала свое разрешение.

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Что говорят в Пентагоне о перспективах передачи F-16 Украине

Один высокопоставленный представитель министерства обороны, говоривший на условиях анонимности, сказал, что хотя планы Пентагона вряд ли скоро изменятся, остается вероятность того, что обсуждение возможно. Он напомнил, что сначала США не хотели предоставлять M1 Abrams Украине, однако впоследствии изменили мнение.

Другое высокопоставленное должностное лицо министерства обороны признало, что в Пентагоне "растет разочарование среди тех, кто хочет сделать больше, чтобы помочь Украине", однако они сталкиваются с возражениями тех, кто выступает за более осторожный подход.

Этот чиновник тоже сказал, что хотя министр обороны Ллойд Остин и некоторые из его чиновников не хотели одобрять танки Abrams, а за несколько недель до этого – усовершенствованную ракетную систему Patriot, Байден в конце концов это сделал.

Представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты и их союзники оказывают краткосрочную поддержку для "поддержания и укрепления имеющегося воздушного потенциала Украины", однако консультируются с Украиной по поводу ее долгосрочных потребностей. В апреле Пентагон заявил, что некоторые союзники согласились предоставить запасные части для самолетов, уже имеющих ВСУ.

Война остается подвижной и динамичной, поэтому характер нашей поддержки будет продолжать адаптироваться и развиваться при необходимости, чтобы предоставить Украине обучение, оборудование и возможности, необходимые для эффективной работы на поле боя,

– сказал Райдер.

Украина попросила дополнительные истребители еще до полномасштабного вторжения

Украина попросила о дополнительных истребителях еще до начала полномасштабного вторжения России почти год назад. В то время в ВВС страны было несколько десятков истребителей МиГ-29 советской разработки, а также меньшее количество самолетов Су-24, Су-25 и Су-27.

Королевский институт объединенных служб в Лондоне отмечал, что Россия преобладает в воздухе. Однако украинская система ПВО уже заставляет оккупантов держаться на расстоянии от поля боя, поэтому даже небольшое количество западных истребителей может иметь значительный сдерживающий эффект.

На всрече Рамштайн в январе президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров быстро поставить его правительству танки, ракеты большой дальности, системы ПВО и F-16. Через несколько дней была достигнута договоренность о поставках танков. Другие запросы пока остаются невыполненными.

Как к этой перспективе относятся генералы

Генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула объяснил, что Украина хочет именно F-16 отчасти потому, что на них летают более двух десятков стран, что создает большой пул потенциальных доноров. По его словам, учитывая ограниченное количество самолетов и запасных частей в МиГ-29, Украине в какой-то момент придется использовать западный самолет.

В чем Украина нуждается, так это в том, чтобы изменить правила игры, и это воздушная мощь. Мы должны перестать спрашивать, что произойдет, если мы предоставим авиацию, и начать спрашивать, что произойдет, если мы этого не сделаем,

– сказал он.

Он отметил, что если бы администрация Байдена начала учить опытных украинских пилотов полетам на F-16 еще в 2022 году, они бы уже использовали их в бою. Он подсчитал, что летчик-истребитель, прошедший подготовку на других самолетах, может научиться управлять платформой в течение нескольких месяцев.

Другой генерал ВВС в отставке, Герберт "Хок" Карлайл, сказал, что он также выступает за поставку F-16 в Украину.

Однако есть и другое мнение. В частности Дэниел Дэвис, армейский офицер и старший научный сотрудник отдела обороны в отставке, заявил, что "глупо ожидать, что украинские пилоты смогут освоить F-16 всего за несколько месяцев". Также он сказал, что не верит, что предоставление F-16 само по себе побуждает Россию к эскалации войны, но если Украина захочет вернуть оккупированный Крымский полуостров, то, по его мнению, "Москва может принять решительные меры" и напомнил, что это ядерная государство.