Загроза війни з Китаєм: Bloomberg розповів, які уроки Пентагон здобуває в Україні

У Міністерстві оборони США отримують цінні уроки з війни в Україні. Це відбувається на фоні ймовірного вторгнення Китаю на Тайвань.

Мовиться про уроки від необхідності створити стійкий потік боєприпасів і аж до інновацій у космосі. Заступниця глави Пентагону Кетлін Гікс заявила, що "переваг багато".

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Які уроки Пентагон здобуває в Україні

Є багато переваг, які ми отримали для потенційного тихоокеанського конфлікту через український конфлікт,

– заявила Гікс.

Посадовиця пояснила, що країна зіткнулась з однією з найбільших проблем – багато оборонних підрядників побоюються нарощувати виробництво боєприпасів, у випадку, якщо США вирішать припинити їх закупівлю через рік чи два. Це відбулось тоді, коли Штати намагались забезпечити Україну зброєю та боєприпасами для протистояння Росії.

За даними видання, тепер Пентагон, опираючись на 14-місячний досвід війни в Україні, наполягає на тому, щоб надати виробникам зброї більшу передбачуваність, укладаючи довгострокові контракти.

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США хоче прискорити постачання боєприпасів на Тайвань

Міністерство оборони США забезпечило те, що називається президентськими повноваженнями, щоб прискорити постачання зброї на Тайвань. Ці повноваження дозволяють відправляти запаси озброєнь на острів, а пізніше – замінювати їх.

Ми думаємо про те, як використовувати ці повноваження прямо зараз для швидшої та більшої потужності доставлення боєприпасів для забезпечення наших сил у Тихому океані,

– заявила Гікс.

Видання також зауважує, що Україна та країна-окупант зіткнулися з нестачею ключових боєприпасів під час конфлікту. Натомість Сполучені Штати зіткнулися із виснаженням своїх власних запасів, оскільки вони постачають зброю Києву.

Що відомо про вплив війни на космічні інновації

На початку квітня стало відомо, що Пентагон отримав повноваження для постачання зброї Тайваню, такі ж, як і для України. За даними Defense News , Міністерство оборони США отримало розширені повноваження, проте Конгрес США ще не виділив для цього гроші.

Заступниця глави Пентагону Кетлін Гікс заявила, що війна висвітлила "неймовірну екосистему комерційних космічних інновацій у США".

Посадовиця запевнила, що під час війни це допомогло:

підтримувати інтернет в Україні;

дозволило українським силам точно виявляти цілі, отримувати знімки лінії фронту;

надало безліч супутникових зображень, що проливають світло на дії російських військ.

"Це допомагає нам думати про ті можливості, які найкраще інвестувати", – пояснила Кетлін Гікс.

Як війна в Україні допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань

Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів, що Китай хоче допомагати Росії, не потрапляючи під санкції та водночас заробляючи гроші з Заходу. Проте Захід демонструє Китаю, що дотримуватись такої позиції неможливо. Тож Пекіну доведеться зробити вибір.

Ба більше, Китаю вигідна слабка Росія. Мовляв, тоді він може "викачувати" з неї все, доводячи до "непритомного" стану. Детальніше про це – читайте за посиланням.