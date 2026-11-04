Его изобретение есть в каждом смартфоне: история украинца, который научил мир фотографировать

Как ученый изменил оптику и только спустя много лет смог вновь увидеть родину, – расскажет 24 Канал.

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Что изобрел Александр Смакула?

Фотографируя против солнца, мы нередко видим на снимках блики, светлые пятна и потерю контраста. Одна из причин – отражение света от поверхностей внутри объектива. Чем больше в нем оптических элементов, тем важнее контролировать эти нежелательные отражения.

В 1935 году Александр Смакула, работая в немецкой компании Carl Zeiss, разработал антибликовое покрытие для стекла. Этот способ усовершенствования линз получил название "осветление оптики". Сама компания называет это изобретение важной вехой в истории фотографии и предшественником современных покрытий, которые применяются, в частности, в мобильной фотографии.

Александр Смакула разработал антибликовое покрытие для стекла / Фото Slideshare

На поверхность линзы наносили чрезвычайно тонкий прозрачный слой. Благодаря интерференции световых волн он уменьшал отражение: больше света проходило через оптику, а нежелательных бликов становилось меньше. Смакула превратил физический принцип в практическую технологию изготовления более качественных оптических приборов.

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Как парень из Тернопольщины оказался в лаборатории Zeiss?

Александр Смакула родился 9 сентября 1900 года в крестьянской семье в Доброводах, недалеко от Збаража. Его юность пришлась на время войны и борьбы за украинскую государственность: в 1918 году он вступил в Украинскую Галицкую армию.

После обучения в Тернопольской гимназии Смакула продолжил образование в Германии. В 1927 году получил докторскую степень в Геттингенском университете. Впоследствии работал в Одессе, но с 1930 года вновь строил научную карьеру в Германии.

В 1934 году он возглавил исследовательскую лабораторию Carl Zeiss в Йене. Именно там он разработал технологию, позволившую уменьшить потери света на поверхностях линз. Впрочем, между лабораторным результатом и массовым применением прошли годы: производственный процесс требовал усовершенствования.

Почему это открытие имело значение далеко за пределами фотографии?

Освещение требовалось везде, где качество изображения зависело от прохождения света через линзы:

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в фотоаппаратах,

биноклях,

микроскопах,

телескопах.

Особое значение оно имело для сложных систем со множеством оптических поверхностей. Эта технология также представляла военный интерес, и немецкий патент некоторое время оставался засекреченным. Впоследствии методы нанесения тонких пленок развились в современные многослойные покрытия.

Сегодня производители продолжают совершенствовать такие покрытия, чтобы уменьшать паразитные отражения и повышать светопропускание. В технологической истории мобильной оптики ZEISS напрямую связывает это направление с работой Смакулы 1935 года.

Как ученый начал новую жизнь в США?

В конце Второй мировой войны американские власти вывезли Смакулу вместе с другими учеными в США. Там ему предложили работать на нужды военно-промышленного комплекса. В 1951 году он стал профессором Массачусетского технологического института, а в 1964 году основал и возглавил лабораторию физики кристаллов.

Исследовал свойства материалов, тонкие пленки и способы выращивания кристаллов. Это была успешная международная карьера, однако связь с Украиной оставалась для него лично важной. Смакула поддерживал украинскую научную среду, был действительным членом Научного общества имени Шевченко и почетным членом Общества украинских инженеров Америки.

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Смакула поддерживал украинскую научную среду / Фото Википедия

Удалось ли Смакуле вернуться домой?

В своем американском доме физик обустроил украинскую комнату: хранил там книги, вышиванки и сувениры. Они напоминали ему о стране, которую он не мог свободно посещать. Согласно биографическим материалам, опубликованным в Kyiv Post, в 1972 году после научной конференции в Армении Смакула посетил Киев, Тернополь и родные Добровы. Это была его единственная послевоенная поездка в Украину.

Источники расходятся в отношении года этого визита: публикация Буковинского государственного медицинского университета называет 1971-й. В то же время она подтверждает, что для поездки потребовалось содействие президента Академии наук СССР Мстислава Келдыша. Ученый смог встретиться с родственниками и побывать в знакомых с детства местах.

Что оставил после себя украинский физик?

Александр Смакула скончался 17 мая 1983 года в США. На его родине впоследствии установили памятник, открыли мемориальный музей, а лицей в Доброводах назвали его именем. Самая заметная часть его наследия в то же время почти невидима – тонкие покрытия на оптических поверхностях. Они помогают камерам и научным приборам лучше работать со светом.

Смакула стал одним из создателей технологий, благодаря которым мы видим больше деталей. Но собственный дом, к которому он сохранял привязанность всю жизнь, десятилетиями оставался далеко за пределами его повседневного мира.