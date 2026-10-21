Почему гетман пожертвовал почти всем ради идеи, которую не смог воплотить при жизни, – расскажет 24 Канал.

Почему Орлик отказался от милости русского царя?

После поражения Ивана Мазепы под Полтавой в 1709 году Орлик оказался перед выбором:

вернуться под власть Петра I,

или продолжить борьбу в изгнании.

Возможность получить царскую амнистию действительно существовала. Посредником в переговорах выступал Стефан Яворский. Орлик даже рассматривал возможность возвращения, но не доверял царю и сомневался, что сможет вернуть свои владения и жить в безопасности. В конце концов он отказался от этого пути.

В 1710 году Орлика избрали гетманом в изгнании. Тогда же были заключены знаменитые "Пакты и Конституции прав и свобод Запорожского войска" – документ, ограничивавший власть гетмана и определявший принципы управления казацким государством.

Как борьба за Украину разрушила его семейную жизнь?

Самой страшной ценой политического выбора стала разлука с близкими. Сначала жена Анна Герцик и дети сопровождали Орлика в изгнании. Семья переезжала из страны в страну, страдала от нехватки денег и постоянной неопределенности.

Впоследствии положение стало еще тяжелее. Российские агенты преследовали сторонников Мазепы, а некоторых соратников Орлика арестовали. Сам гетман был вынужден скрываться, опасаясь поимки. В 1722 году он оказался в османских Салониках, где фактически провел 12 лет в вынужденной изоляции.

Жена и большинство детей остались далеко от него. А сын Михаил, который находился рядом с отцом, умер во время эпидемии. Орлик мог переписываться с европейскими правителями, но не мог даже обнять собственную семью.



Филипп Орлик – гетман в изгнании / Фото Википедия

Как один из самых образованных украинцев оказался в нищете?

Бывший генеральный писарь Ивана Мазепы, выпускник Киево-Могилянской академии и блестящий дипломат постепенно превратился в политического изгнанника, зависевшего от помощи чужих монархов.

Чтобы содержать семью и продолжать деятельность украинского правительства в изгнании, Орлик закладывал драгоценности, накапливал долги и просил финансовой поддержки у шведского правительства. Однако даже в таких условиях он не прекращал борьбу.

Гетман посылал письма европейским правителям, искал союзников среди Швеции, Франции, Османской империи и других государств и пытался создать коалицию против России. Его оружием оставались не пушки, а дипломатия, документы и убеждения.

Почему он не сдался даже перед смертью?

Годы шли, союзники меняли политические приоритеты, а мечта о независимой Украине оставалась недостижимой. Орлик старел вдали от родины, которую больше никогда не увидел. Но даже в последних письмах он подчеркивал, что не перестанет отстаивать права Украины.

Филипп Орлик умер в 1742 году в молдавском городе Яссы, вдали от семьи и родной земли. Более трех десятилетий изгнания не принесли ему политической победы. Его история – это не только рассказ о Конституции.

Это трагедия человека, который мог отказаться от борьбы ради более спокойной жизни, но остался верен своим убеждениям до последнего. И заплатил за это одиночеством, нищетой и годами разлуки с близкими.