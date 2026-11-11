Украденная слава: как Исаак Ньютон уничтожил гения, чьими формулами сегодня пользуется весь мир

Как он пытался лишить соперника признания и почему мир до сих пор использует символы Лейбница – расскажет 24 Канал.

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Что не поделили два гения?

Ньютон и Лейбниц независимо друг от друга разработали дифференциальное и интегральное исчисление – инструменты, позволяющие описывать изменения, вычислять скорость, площади и накопления величин. Ньютон получил ключевые результаты раньше, однако Лейбниц первым опубликовал свою систему: статья о дифференциальном исчислении вышла в 1684 году.

Разница между временем открытия и временем публикации стала основанием конфликта. Впоследствии спор о первенстве перерос в обвинения: действительно ли Лейбниц создал собственный метод или использовал сведения из переписки с Ньютоном?

Важно! Сегодня историки науки признают независимость их открытий. Однако в то время все было не так однозначно.

Как Ньютон стал судьей в собственном деле?

После публичного обвинения со стороны математика Джона Кейлла Лейбниц обратился за справедливостью в Лондонское королевское общество. Но его президентом был именно Ньютон. Общество создало комиссию для изучения документов.

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Формально спор должны были рассматривать коллеги. Фактически Ньютон лично собирал доказательства и написал заключение, отстаивающее его первенство. Опубликованный сборник "Commercium epistolicum" был почти полностью работой человека, в пользу которого он свидетельствовал.

На этом он не остановился. В 1715 году Ньютон анонимно опубликовал обзор материалов спора, вновь отстаивая собственную позицию. Авторитет научного учреждения и личная борьба его президента опасно переплелись.

В чем заключался особый талант Лейбница?

Лейбниц умел создавать обозначения, которые помогали думать. Знакомые по школьным и университетским учебникам dx, dy и знак интеграла – часть его наследия.



Знак интеграла / Фото Википедия

За этой компактностью стояла длительная работа: он пробовал разные способы записи, прежде чем нашел удобный.

В 1686 году знак интеграла появился в его печатной работе. В то же время новый язык не стал понятен всем сразу. Первая статья Лейбница о дифференциальном исчислении была настолько лаконичной и лишенной доказательств, что математик Якоб Бернулли назвал ее скорее загадкой, чем объяснением. Даже гениальным символам нужны были читатели, которые научились бы ими пользоваться.

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Кто в итоге выиграл этот спор?

При жизни Лейбница конфликт так и не завершился примирением. Он боролся с Ньютоном сразу на нескольких научных и философских фронтах, тогда как в Англии более сильные позиции занимали Ньютон и его союзники.

Но математические обозначения Лейбница пережили борьбу за авторитет. Они стали стандартной частью языка анализа, которым пользуются исследователи, преподаватели и инженеры.

История сохранила вклад обоих ученых. Но в ней остался и неудобный урок: выдающийся ум не гарантирует беспристрастности, особенно когда человек получает возможность самостоятельно принимать решения в своем деле.