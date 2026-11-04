Одержимый самоучка: как Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона, когда ему дали последний шанс

Как археолог без университетского диплома добился последнего шанса и сделал открытие, что потрясло мир, – расскажет 24 Канал.

Adv

Почему Картер продолжал искать, когда другие потеряли надежду?

4 ноября 1922 года в египетской Долине Царей команда Говарда Картера обнаружила каменную ступеньку. Она вела к гробнице Тутанхамона – захоронению, в котором сохранилось невероятное количество царских сокровищ. Но в тот момент исследователи еще не знали, что ждет их за засыпанным входом. За этой ступенькой стояли годы работы и все меньше шансов продолжить поиски.

Систематические раскопки Картера и лорда Карнарвона в Долине Царей начались в 1917 году. Пять сезонов не принесли результата, который оправдал бы затраты в глазах спонсора. Картер оставался убежден: захоронение малоизвестного фараона Тутанхамона еще можно найти. Карнарвон же уже не хотел вкладывать деньги в очередной сезон без гарантий успеха.

Реклама

Систематические раскопки начались в 1917 году / Фото ВВС

Как ему удалось убедить спонсора дать последний шанс?

Картер предложил вложить собственные средства, чтобы продолжить раскопки. В конце концов Карнарвон согласился профинансировать еще один сезон. Это была последняя возможность проверить участок, на который археолог возлагал надежды. Для Картера последствия могли быть болезненными: многолетний поиск закончился бы без главной находки.

1 ноября 1922 года команда вернулась к работе у входа в гробницу Рамсеса VI. Здесь сохранились остатки древних рабочих хижин. Их расчищали, фиксировали и убирали, чтобы исследовать грунт ниже. Уже 4 ноября под ними обнаружили начало лестницы. После многих лет неудач ответ нашелся через несколько дней нового сезона.

Как сын художника стал исследователем царских гробниц?

Картер не имел университетского образования. Сын небогатого художника попал в Египет в 1891 году, когда ему было всего 17 лет. Его первым пропуском в археологию стал талант рисовать: юноша копировал древние изображения для исследовательских экспедиций. Впоследствии он обучался непосредственно на раскопках, работая бок о бок с опытными египтологами.

Реклама

В 1899 году он получил должность в египетской Службе древностей. Таким образом, к открытию гробницы Тутанхамона Картер подошел, имея большой практический опыт. Его карьера уже переживала резкий спад. После конфликта с французскими туристами и последующего перевода он в 1905 году покинул службу.

Он зарабатывал рисованием, работал гидом, а позже вернулся к раскопкам при поддержке Карнарвона. Отсутствие диплома не означало отсутствия знаний. Его профессиональной школой стали десятилетия полевой работы.

Почему он снова засыпал найденный вход?

После расчистки лестницы исследователи увидели замурованный дверной проем с печатями. В то же время были признаки того, что в древности вход уже открывали и снова закрывали. Оставался страх: за дверью могли оказаться разграбленные помещения. Картер сообщил Карнарвону о находке и приказал снова засыпать лестницу, чтобы защитить ее до приезда спонсора.

Реклама

После многолетних поисков наступили еще несколько недель ожидания. 26 ноября команда добралась до следующих замурованных дверей. Картер проделал небольшое отверстие и заглянул внутрь со свечой. В темноте начали проступать очертания статуй, необычных предметов и золота. На вопрос Карнарвона, видит ли он что-нибудь, археолог ответил: "Так, удивительные вещи".

К открытию гробницы Тутанхамона Картер подошел, имея большой практический опыт / Фото Википедия

Что скрывалось за блеском золота?

Гробница не была полностью нетронутой: в древности в нее проникали грабители. Однако значительная часть погребального убранства уцелела, превратив находку в одно из важнейших открытий в истории археологии.

Впереди ждало еще десять лет работы. Картер и команда специалистов исследовали, описывали, сохраняли и готовили к перевозке тысячи предметов. За знаменитым моментом у проема в дверях стоял долгий труд:

египетских рабочих,

реставраторов,

фотографов и других участников экспедиции.

Мировая слава не принесла Картеру рыцарского титула или большой британской государственной награды. Его сложный характер и дистанция в отношениях с коллегами могли повлиять на это, но объяснять все лишь местью академической элиты было бы упрощением.

Его история – об упорстве, опиравшемся на опыт, внимательность и готовность довести поиски до конца. Последний сезон принес Картеру открытие мирового масштаба. А следующее десятилетие показало, сколько терпения нужно, чтобы превратить найденное сокровище в знания.