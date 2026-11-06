Миллионы на картины вместо бриллиантов: самая благородная история любви семьи Ханенко

Как их увлечение превратилось в музей, – расскажет 24 Канал.

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Как свадебное путешествие положило начало коллекции?

Богдан и Варвара поженились в 1874 году. Во время свадебного путешествия в Италию они приобрели первые произведения для своей совместной коллекции. Впоследствии поиски произведений искусства стали делом их жизни. У Варвары были собственные коллекционерские интересы: она увлекалась итальянской живописью, майоликой, украинскими иконами и народным искусством.

Супруги посещали аукционы, общались с антикварами и исследователями. Наряду с европейскими картинами постепенно появились азиатские древности, скульптура и памятники античности. Даже киевский особняк обустроили под коллекцию: готическая и ренессансная гостиные создавали особую обстановку для экспонатов. В то же время личные комнаты хозяев были значительно скромнее парадных залов.

Что Богдан завещал жене?

Весной 1917 года Богдан поручил Варваре передать часть его коллекции киевской общине, предложив добавить к ней и свою. В семейном доме должен был появиться музей, для содержания которого он предусмотрел доход от соседней недвижимости.

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В том же году Богдан скончался. Варвара отказалась покидать Киев и вывозить коллекцию за границу. В конце 1917 года она даже перевезла сюда из петроградской квартиры еще несколько десятков ценных произведений.

Богдан и Варвара Ханенко / Фото Википедия

Как Варвара защищала общее дело?

В декабре 1918 года она подписала "Дарственное заявление", передавая коллекцию, библиотеку и особняк в ведение Украинской академии наук. Одним из условий была неделимость собрания. Однако в 1919 году большевистские власти национализировали имущество Ханенко.

Варвара вместе с искусствоведом Георгием Лукомским подготовила первую музейную экспозицию. Право остаться в собственном доме ей пришлось отстаивать при поддержке украинской интеллигенции. До конца жизни она жила в комнатах третьего этажа и работала в музейном комитете.

Что осталось от их мечты?

Варвара умерла в мае 1922 года. Ее похоронили рядом с мужем в Выдубицком монастыре. Уже в 1924 году советская власть удалила имена основателей из названия музея. Впоследствии коллекцию начали разделять, ценности изымали для продажи за границу или передавали в Эрмитаж.

Имена Ханенко вернули музею только в 1999 году. Их история сохранилась в произведениях, которые они находили, изучали и берегли вместе. Общее увлечение стало подарком для последующих поколений – и памятью о супругах, посвятивших искусству свою жизнь.