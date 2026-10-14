Почему прославленный фельдмаршал стал жертвой режима, которому служил, – расскажет 24 Канал.

Кем был Эрвин Роммель?

Эрвин Роммель родился 15 ноября 1891 года в Германии и сделал военную карьеру. Во время Второй мировой войны он командовал Африканским корпусом в Северной Африке, где получил прозвище "Лис пустыни" благодаря смелым и неожиданным маневрам.

Нацистская пропаганда превратила его в символ военных успехов Рейха. При этом Роммель служил в армии нацистской Германии, и его последующий конфликт с Гитлером не снимает с него этой ответственности.

Почему Роммель начал выступать против Гитлера?

В 1944 году положение Германии ухудшалось: советские войска наступали на Востоке, а союзники открыли Западный фронт высадкой в Нормандии. Роммель, отвечавший за оборону французского побережья, все больше сомневался в возможности победы и призывал искать способ прекратить войну.

Его позиция противоречила требованиям Гитлера продолжать борьбу. В июле 1944 года Роммель получил тяжелые ранения во время авиационной атаки союзников и не принимал непосредственного участия в покушении на фюрера 20 июля.



Почему Роммель начал выступать против Гитлера / Фото "Историческая правда"

Был ли Роммель причастен к заговору против фюрера?

20 июля 1944 года офицеры во главе с Клаусом фон Штауффенбергом попытались убить Гитлера, заложив бомбу в его штабе. Покушение провалилось, после чего нацисты начали масштабные репрессии. Роммель общался с противниками Гитлера и, вероятно, поддерживал его отстранение от власти. Однако он не был центральной фигурой заговора, а степень его причастности остается предметом исторических дискуссий.

Как Гитлер заставил генерала выбрать смерть?

14 октября 1944 года в дом Роммеля прибыли генералы Вильгельм Бургдорф и Эрнст Майзель. Они предъявили ему ультиматум: предстать перед судом по подозрению в связях с заговорщиками или принять цианид.

Во втором случае власти обещали не преследовать его семью и организовать государственные похороны. Роммель попрощался с близкими, сел в автомобиль вместе с генералами и принял яд. Ему было 52 года.

Роммель оставался популярным среди немцев, поэтому открытый суд мог навредить репутации режима. Нацистские власти объявили, что фельдмаршал скончался от последствий ранений, полученных во Франции, и устроили ему государственные похороны. Правду о принудительном самоубийстве скрыли. Так Гитлер устранил потенциально опасного генерала, сохранив при этом его образ военного героя.

Почему история Роммеля актуальна сегодня?

Судьба Роммеля показывает, что в авторитарной системе военные заслуги не гарантируют безопасности, если человек становится угрозой для правителя. Подобные вопросы возникают и в контексте современной России, в частности после гибели Евгения Пригожина в 2023 году и кадровых перестановок в военном руководстве.