Как украинский генерал бросил вызов системе КГБ и не отрекся от своих убеждений – расскажет 24 Канал.

Кем был Петр Григоренко?

Петр Григоренко родился 16 октября 1907 года в селе Борисовка на территории современной Запорожской области. Он участвовал во Второй мировой войне, дослужился до звания генерал-майора и преподавал в Военной академии имени Фрунзе в Москве.

Григоренко долгое время верил в коммунистические идеалы, однако впоследствии начал критиковать советское руководство, привилегии партийной верхушки и политические репрессии. В 1961 году его отстранили от преподавательской должности, перевели на Дальний Восток, а впоследствии уволили из армии.

Почему генерал защищал крымских татар?

Григоренко выступил в защиту крымских татар, которых советская власть депортировала из Крыма в мае 1944 года. Даже после снятия официальных обвинений в коллаборационизме в 1967 году им по-прежнему препятствовали в массовом возвращении на родину. Генерал:

поддерживал активистов,

выступал на их собраниях,

распространял информацию о нарушениях их прав.

Он требовал восстановить права крымскотатарского народа и позволить ему вернуться домой. Из-за этого Григоренко стал одним из заметных противников советской национальной политики.



Почему генерал защищал крымских татар / Фото Википедия

Как советская власть преследовала генерала?

В 1964 году Григоренко впервые арестовали и направили на принудительное психиатрическое лечение. В 1969 году его арестовали во второй раз в Ташкенте, куда он приехал поддержать крымскотатарских активистов. Впоследствии суд вновь отправил его в специализированную психиатрическую больницу. Всего в таких учреждениях генерал провел около шести с половиной лет.

Советские психиатры объясняли его убеждения психическим заболеванием. Однако в 1971 году киевский психиатр Семен Глузман подготовил заочную экспертизу и пришел к выводу, что оснований для соответствующего диагноза нет.

История Григоренко стала одним из самых известных примеров карательной психиатрии в СССР, когда медицинские учреждения использовались для изоляции людей, критиковавших власть.

Как генерал продолжил борьбу?

После освобождения Григоренко не прекратил правозащитную деятельность. В 1976 году он стал одним из основателей Московской Хельсинкской группы, а также присоединился к созданию Украинской Хельсинкской группы, которая документировала нарушения прав человека в Украине. В 1977 году Григоренко уехал в США на лечение. Впоследствии советские власти лишили его гражданства, не позволив вернуться домой.

Даже в эмиграции он продолжал рассказывать миру о репрессиях в СССР. Петр Григоренко скончался в Нью-Йорке 21 февраля 1987 года. В 1993 году его воинское звание восстановили посмертно. История генерала остается важной частью украинской правозащитной памяти.

Его борьба за права крымских татар особенно актуальна на фоне сообщений о преследованиях активистов в оккупированном Россией Крыму. Григоренко доказал, что даже человек с высоким воинским званием может выступить против системы, которой когда-то служил.