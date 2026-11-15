Основатель Gillette умер почти банкротом: как мечтатель изобрел одноразовую бритву и потерял все

Как человек, приучивший миллионы покупателей регулярно покупать новые лезвия, сам оказался на грани банкротства, – расскажет 24 Канал.

Adv

Почему будущий "король бритв" выступал против конкуренции?

15 ноября 1904 года Кинг Кемп Джилетт получил патент США №775134 на бритву со сменным лезвием. Его идея позволяла отказаться от постоянной заточки: когда тонкое лезвие тупилось, его можно было заменить, оставив сам станок.

Но наряду с предпринимателем в Джиллетте жил социалист-утопист. Еще в 1894 году, до коммерческого успеха бритвы, он опубликовал книгу "The Human Drift". Изобретатель считал конкуренцию источником расточительства и неравенства и предлагал объединить производство в одну огромную корпорацию, которая работала бы на благо всех.

Его планы простирались даже на перестройку городов: вместо хаотичной застройки он представлял себе гигантские упорядоченные жилые комплексы. Человек, который впоследствии заработал на массовом потреблении, стремился перекроить сам экономический строй.

Реклама

Почему специалисты не верили в его изобретение?

Идея сменного лезвия возникла в 1895 году во время обычного бритья. Джиллетт пользовался безопасной бритвой, но ее лезвие тоже приходилось регулярно подправлять и затачивать. Он задумался: зачем каждый раз восстанавливать лезвие, если можно изготовить дешевую сменную пластинку?

На практике замысел оказался гораздо сложнее. Металлурги, к которым он обращался, в частности в Массачусетском технологическом институте, считали его неосуществимым. Нужно было создать тонкое, острое и достаточно прочное лезвие, которое при этом оставалось бы дешевым в производстве.

Потребовалось шесть лет, чтобы найти инженера Уильяма Эмери Никерсона, готового решить эту проблему. Вместе они основали компанию в 1901 году, а производство началось в 1903-м – примерно через восемь лет после появления идеи.



Идея сменного лезвия возникла в 1895 году во время обычного бритья / Фото Википедия

Реклама

Как сменное лезвие превратилось в большой бизнес?

Начало совсем не напоминало триумф: за первый год продали всего 51 набор для бритья и 168 лезвий. Однако уже в 1904 году продажи выросли примерно до 90 тысяч бритв и двух миллионов лезвий. Решающим фактором стала возможность массового производства продукта, который покупателям регулярно требовался заново.

Впоследствии с Gillette стали связывать знаменитую модель: дешево продавать основное устройство, а зарабатывать на расходных материалах. Однако история о том, что Джиллетт с самого начала раздавал бритвы и получал прибыль только за счет дорогих лезвий, упрощает реальность.

Исследование истории компании показывает: к подобной ценовой стратегии она перешла уже после истечения срока действия основных патентов. Успех не заставил изобретателя забыть об утопии. В 1910 году он предложил бывшему президенту США Теодору Рузвельту возглавить свою World Corporation – за миллион долларов в течение четырех лет. Рузвельт отказался, а проект так и не превратился в задуманную всемирную систему.

Реклама

Почему богатство не спасло Джиллетта от финансового краха?

Пока компания развивалась, ее основатель постепенно отходил от повседневного управления. Его отношения с инвесторами сопровождались конфликтами, а собственные деньги он вкладывал в различные предприятия и калифорнийскую недвижимость.

Именно инвестиции и долги сделали его особенно уязвимым перед биржевым крахом 1929 года. Согласно историческому очерку Invention & Technology, на фоне увлечения недвижимостью его долги достигли двух миллионов долларов. После обвала рынка пожилому и больному изобретателю пришлось продать почти все имущество.

Джиллетт умер в 1932 году, оказавшись на грани банкротства. Его бизнес пережил основателя, а мечта об обществе без разрушительной борьбы за богатство осталась на страницах книг. Он сумел изменить повседневные привычки миллионов людей, но не построил вожделенный справедливый мир и не сохранил собственное благосостояние. Фамилия на упаковке оказалась гораздо более долговечной, чем финансовая безопасность ее владельца.