Гадалки, паника и 40 метров шелка: парадоксы величайшего кутюрье Кристиана Диора

Как застенчивый мужчина совершил революцию в моде и почему его платья поначалу вызывали возмущение – расскажет 24 Канал.

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Как Кристиан Диор оказался на грани нищеты?

Кристиан Диор родился в 1905 году в состоятельной французской семье. Родители мечтали о дипломатической карьере сына, однако он выбрал искусство и открыл в Париже художественную галерею. Все изменилось в начале 1930-х годов. Его мать умерла, семейный бизнес обанкротился во время Великой депрессии, а галерею пришлось закрыть.

Диор остался почти без денег, жил благодаря помощи друзей и переболел туберкулезом. Чтобы заработать на жизнь, начал продавать эскизы одежды и шляп. В большую моду он пришел сравнительно поздно. Свой модный дом открыл только в 41 год при финансовой поддержке текстильного магната Марселя Буссака.



Как Кристиан Диор оказался на грани нищеты / Фото AP

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Почему самый влиятельный кутюрье доверял гадалке?

За блестящим образом Dior скрывался человек, который не любил быть в центре внимания. Он стеснялся публичных выступлений, нервничал перед показами и чувствовал себя гораздо комфортнее за работой, чем перед журналистами.

К тому же Диор был чрезвычайно суеверным. Важные решения он нередко обсуждал со своей гадалкой мадам Делаэ. По биографическим свидетельствам, ее предсказания влияли даже на выбор дат деловых мероприятий. Парадоксально, но именно этот неуверенный в себе человек вскоре диктовал правила мировой моде.

Как 40 метров ткани вызвали модный скандал?

12 февраля 1947 года Диор представил свою первую коллекцию – и потряс Париж. После войны, когда ткани не хватало, а женщины привыкли к практичной одежде, он предложил узкие талии, округлые плечи и невероятно пышные юбки.

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Платье из первой коллекции 1947 года / Фото The Guardian

На отдельные наряды уходили десятки метров ткани. Роскошные силуэты резко контрастировали с послевоенной бережливостью. Новый стиль получил название New Look – новый облик. Однако не все им восхищались.

Женщины протестовали против расточительства, а длинные юбки называли неуместной роскошью в то время, когда Европа еще приходила в себя после войны. Несмотря на возмущение, Диор уловил главное стремление эпохи: после лет страха и ограничений люди жаждали красоты, праздника и возвращения к мирной жизни.

Как Диор создал империю за десять лет?

Кристиан Диор не ограничился платьями. Его модный дом начал выпускать духи, аксессуары и другие товары, а лицензирование помогло превратить имя дизайнера в международный бренд. Уже в 1947 году появились знаменитые духи Miss Dior, названные в честь его сестры Катрин.

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Бренд стремительно развивался, а сам модельер оставался человеком, который больше всего на свете любил тишину, цветы и собственный сад. 24 октября 1957 года Кристиан Диор внезапно скончался от сердечного приступа на итальянском курорте. Ему было всего 52 года. После его смерти модный дом возглавил молодой Ив Сен-Лоран.

Диор руководил собственным брендом всего десять лет, но этого хватило, чтобы навсегда изменить мир моды. Человек, который боялся публики и советовался с гадалкой, стал одним из главных символов роскоши XX века.