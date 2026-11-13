От кровавого бунта до мирового телехита: как Марк Пос выдумал шоу "Предатели"

Прежде чем стать телевизионным хитом, "Предатели" были идеей, которую годами не хотели покупать. Нидерландский продюсер Марк Пос нашел вдохновение в истории кораблекрушения, после которого спасение обернулось борьбой за выживание среди убийц.

Как трагедия XVII века превратилась в шоу, собирающее миллионную аудиторию по всему миру и в Украине, – расскажет 24 Канал.

При чем здесь корабль "Батавия"?

История началась задолго до появления телевидения. Осенью 1628 года торговый корабль "Батавия" отплыл из Нидерландов в Ост-Индию. На борту находились:

моряки,

солдаты,

пассажиры,

ценный груз.

Во время путешествия Йеронимус Корнелисз и капитан Ариан Якобсз начали готовить мятеж и искать соучастников. Однако прежде чем заговорщики успели осуществить свой замысел, произошла катастрофа: 4 июня 1629 года судно наткнулось на риф у западного побережья Австралии.

Спасшиеся оказались на небольших островах. Часть команды отправилась за помощью, а Корнелисз остался и начал захватывать власть. Кораблекрушение стало началом новой трагедии – преследований и массовых убийств среди выживших.

Именно рассказ о людях, которые нуждались друг в друге, но не знали, кому доверять, увлек Марка Поса. В интервью British GQ он вспоминал, что купил книгу об этой истории в 2014 году. Продюсер увидел в ней основу для психологического эксперимента: как поведет себя группа, если в ее рядах есть тайные заговорщики?

Почему "Предателей" сначала хотели снимать на корабле?

Первые два года разработки проект назывался The Mutineers – "Мятежники". Пос планировал разместить участников на корабле, сохранив связь с реальной историей. Однако такая постановка была слишком дорогой, поэтому место действия сменили на замок.

Над форматом Пос работал вместе с креативным продюсером Яспером Гоогендоорном. В итоге историческая задумка превратилась в игру, в которой участники вместе зарабатывают призовые деньги, но преследуют разные скрытые цели. "Верные" пытаются разоблачить "предателей", а те – остаться незамеченными и устранить соперников.



Марк Пос 5 лет предлагал формат различным каналам / Фото AFP

Сколько раз телеканалы отказывали Марку Посу?

Путь к премьере длился годами. По словам Поса, он 5 лет предлагал формат нидерландским вещателям и презентовал его примерно 40–50 раз. Некоторые руководители уже реагировали на очередную встречу словами вроде: "Только не "Предатели" снова". Такое количество попыток и отказов хорошо показывает, насколько сложно было убедить телевидение рискнуть.

Первый сезон нидерландского шоу "De Verraders" в конце концов вышел на канале RTL 4 в марте 2021 года. По данным продюсеров, его доля среди зрителей в возрасте 25–54 лет составила 43%, а среди аудитории 16–24 лет – 50%. Формат, который так долго не находил покупателя, быстро привлек международное внимание.

Насколько популярными стали "Предатели" в мире?

В феврале 2026 года дистрибьютор All3Media International сообщил: локальные версии "Предателей" заказали уже 40 стран. Среди новых рынков были:

Индонезия,

Сербия,

Мальта,

Словакия,

Эстония.

Масштаб успеха заметен и по количеству просмотров. Финал первого британского сезона The Celebrity Traitors в 2025 году собрал около 15 миллионов зрителей с учетом просмотров в течение семи дней. Американская версия на Peacock за неполный месяц после премьеры четвертого сезона набрала 3,2 миллиарда минут просмотра.

К популярности добавились профессиональные награды. Различные адаптации получили:

"Эмми",

BAFTA,

"Роза д'Ор".

Уже в начале 2026 года дистрибьютор сообщал о восьми "Эмми" и двух BAFTA среди наград франшизы.

Как "Предателей" приняли в Украине?

Украинская адаптация стартовала на SWEET.TV 31 октября 2025 года. Ведущим стал актер Алексей Гнатковский, а местом съемок – дворец Шенборнов в Закарпатье.

Важно! Как снимали шоу "Предатели" и почему оно важно для Украины сейчас – об этом рассказал ведущий и актер Алексей Гнатковский ( в интервью 24 Каналу ).

По словам маркетинг-директора SWEET.TV Марины Русак, к июню 2026 года первый сезон набрал более 12 миллионов просмотров и стал самым успешным оригинальным проектом платформы.



Алексей Гнатковский в шоу "Предатели" / Фото пресс-службы

Это заявленный показатель просмотров, а не количество уникальных зрителей. Успех получил продолжение: " Второй сезон вышел 17 сентября 2026 года ", а его финал состоялся 12 ноября.

Так история, которую Марк Пос годами пытался продать телеканалам, нашла свою аудиторию и в Украине. Ее главный вопрос остался тем же, что и в замысле продюсера: кому можно доверять, когда предатель сидит рядом?