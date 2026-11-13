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От кровавого бунта до мирового телехита: как Марк Пос выдумал шоу "Предатели"

Алена Гогунская
Марк Пос

Коллаж 24 Канала

Прежде чем стать телевизионным хитом, "Предатели" были идеей, которую годами не хотели покупать. Нидерландский продюсер Марк Пос нашел вдохновение в истории кораблекрушения, после которого спасение обернулось борьбой за выживание среди убийц.

Как трагедия XVII века превратилась в шоу, собирающее миллионную аудиторию по всему миру и в Украине, – расскажет 24 Канал.

 
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При чем здесь корабль "Батавия"?

История началась задолго до появления телевидения. Осенью 1628 года торговый корабль "Батавия" отплыл из Нидерландов в Ост-Индию. На борту находились:

  • моряки,
  • солдаты,
  • пассажиры,
  • ценный груз.

Во время путешествия Йеронимус Корнелисз и капитан Ариан Якобсз начали готовить мятеж и искать соучастников. Однако прежде чем заговорщики успели осуществить свой замысел, произошла катастрофа: 4 июня 1629 года судно наткнулось на риф у западного побережья Австралии.

Спасшиеся оказались на небольших островах. Часть команды отправилась за помощью, а Корнелисз остался и начал захватывать власть. Кораблекрушение стало началом новой трагедии – преследований и массовых убийств среди выживших.

Именно рассказ о людях, которые нуждались друг в друге, но не знали, кому доверять, увлек Марка Поса. В интервью British GQ он вспоминал, что купил книгу об этой истории в 2014 году. Продюсер увидел в ней основу для психологического эксперимента: как поведет себя группа, если в ее рядах есть тайные заговорщики?

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Почему "Предателей" сначала хотели снимать на корабле?

Первые два года разработки проект назывался The Mutineers – "Мятежники". Пос планировал разместить участников на корабле, сохранив связь с реальной историей. Однако такая постановка была слишком дорогой, поэтому место действия сменили на замок.

Над форматом Пос работал вместе с креативным продюсером Яспером Гоогендоорном. В итоге историческая задумка превратилась в игру, в которой участники вместе зарабатывают призовые деньги, но преследуют разные скрытые цели. "Верные" пытаются разоблачить "предателей", а те – остаться незамеченными и устранить соперников.

Марк Пос 5 лет предлагал формат различным каналам / Фото AFP

Сколько раз телеканалы отказывали Марку Посу?

Путь к премьере длился годами. По словам Поса, он 5 лет предлагал формат нидерландским вещателям и презентовал его примерно 40–50 раз. Некоторые руководители уже реагировали на очередную встречу словами вроде: "Только не "Предатели" снова". Такое количество попыток и отказов хорошо показывает, насколько сложно было убедить телевидение рискнуть.

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Первый сезон нидерландского шоу "De Verraders" в конце концов вышел на канале RTL 4 в марте 2021 года. По данным продюсеров, его доля среди зрителей в возрасте 25–54 лет составила 43%, а среди аудитории 16–24 лет – 50%. Формат, который так долго не находил покупателя, быстро привлек международное внимание.

Насколько популярными стали "Предатели" в мире?

В феврале 2026 года дистрибьютор All3Media International сообщил: локальные версии "Предателей" заказали уже 40 стран. Среди новых рынков были:

  • Индонезия,
  • Сербия,
  • Мальта,
  • Словакия,
  • Эстония.

Масштаб успеха заметен и по количеству просмотров. Финал первого британского сезона The Celebrity Traitors в 2025 году собрал около 15 миллионов зрителей с учетом просмотров в течение семи дней. Американская версия на Peacock за неполный месяц после премьеры четвертого сезона набрала 3,2 миллиарда минут просмотра.

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К популярности добавились профессиональные награды. Различные адаптации получили:

  • "Эмми",
  • BAFTA,
  • "Роза д'Ор".

Уже в начале 2026 года дистрибьютор сообщал о восьми "Эмми" и двух BAFTA среди наград франшизы.

Как "Предателей" приняли в Украине?

Украинская адаптация стартовала на SWEET.TV 31 октября 2025 года. Ведущим стал актер Алексей Гнатковский, а местом съемок – дворец Шенборнов в Закарпатье.

Важно! Как снимали шоу "Предатели" и почему оно важно для Украины сейчас – об этом рассказал ведущий и актер Алексей Гнатковский ( в интервью 24 Каналу ).

По словам маркетинг-директора SWEET.TV Марины Русак, к июню 2026 года первый сезон набрал более 12 миллионов просмотров и стал самым успешным оригинальным проектом платформы.

Алексей Гнатковский в шоу "Предатели" / Фото пресс-службы

Это заявленный показатель просмотров, а не количество уникальных зрителей. Успех получил продолжение: " Второй сезон вышел 17 сентября 2026 года ", а его финал состоялся 12 ноября.

Так история, которую Марк Пос годами пытался продать телеканалам, нашла свою аудиторию и в Украине. Ее главный вопрос остался тем же, что и в замысле продюсера: кому можно доверять, когда предатель сидит рядом?

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