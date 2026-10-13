Вместо одного скромного музея он создал целый город истории – десятки музеев, которые сохранили украинское наследие для потомков. Как музейщик бросил вызов забвению и почему его дело особенно важно сегодня – расскажет 24 Канал.

Как все начиналось: от нескольких экспонатов до большой цели?

Михаил Сикорский родился 13 октября 1923 года в Чигирине. В 1951 году после учебы на историческом факультете Киевского университета имени Тараса Шевченко он приехал в Переяслав и возглавил местный исторический музей.

Тогда у музея было всего несколько комнат и несколько десятков экспонатов. Но Сикорский не собирался мириться с таким положением дел. Он ездил по селам, разыскивал старинные предметы, общался с местными жителями и убеждал их передавать реликвии в музей.

Он собирал не просто древности, а свидетельства украинской самобытности – вещи, которые помогали воссоздать историю, традиции и повседневную жизнь предыдущих поколений.



Михаил Сикорский объезжал села и разыскивал старинные предметы / Фото Национальной исторической библиотеки Украины

Почему он спешил спасать исторические памятники?

В 1960-х годах создание Каневского водохранилища изменило Среднее Приднепровье. Часть территорий оказалась под водой, а исторические поселения и культурное наследие региона нуждались в спасении. Сикорский понимал: если не действовать быстро, уникальные свидетельства прошлого могут исчезнуть навсегда.

В 1961 году он вместе с коллегами приступил к созданию музея народной архитектуры и быта под открытым небом на Татарской горе в Переяславе. Туда доставляли старинные постройки и предметы традиционного быта, стараясь сохранить облик украинского села с его архитектурой, ремеслами и обычаями.

Он не мог остановить масштабное строительство или вернуть затопленные земли. Но мог спасти часть наследия от окончательного исчезновения.

Как Сикорский превратил Переяслав в город-музей?

Создание скансена было лишь началом. Сикорский стремился показать украинскую историю во всем ее многообразии – от археологических находок до народной архитектуры и быта. Под его руководством:

развивались исторические, этнографические и археологические коллекции,

открывались тематические музеи,

привлекались исследователи и специалисты.

По данным Национального историко-этнографического заповедника "Переяслав", под руководством Сикорского и при его непосредственном участии было создано более 30 музеев, в том числе за пределами города.

Коллекция заповедника выросла до более чем 180 тысяч предметов. За этими цифрами – десятилетия поисков, переговоров и упорного труда. Сикорский не ждал идеальных условий, а шаг за шагом создавал пространство, где украинское прошлое можно было увидеть собственными глазами.



Как Сикорский превратил Переяслав в город-музей / Фото "Голос Украины"

Почему сохранять украинскую историю в годы СССР было непросто?

Советская власть стремилась контролировать то, как общество воспринимало прошлое. Украинскую историю часто подавали через призму официальной идеологии, а акцент на национальной самобытности мог вызывать подозрения. В таких условиях музеи украинской архитектуры, традиций и быта имели особое значение.

Они хранили материальные свидетельства культуры, сформировавшейся задолго до советской эпохи. Сикорский работал внутри системы, преодолевал бюрократические препятствия и искал возможности развивать музейное дело.

Его борьба заключалась не в громких речах, а в повседневной работе: поиске памятников, сохранении коллекций и создании новых музеев. Пока официальная идеология диктовала свою трактовку прошлого, он собирал доказательства того, насколько богатой и самобытной была украинская культура.

В 1989 году Михаил Сикорский стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за создание историко-культурного заповедника и популяризацию духовного наследия украинского народа. В 2005 году ему присвоили звание Героя Украины. Сикорский скончался 27 сентября 2011 года в Переяславе, но созданный при его участии музейный комплекс продолжает хранить украинские исторические и культурные памятники.