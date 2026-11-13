Чудом спасся от расстрела: как НКВД сломило главного юмориста Украины Остапа Вишню

Как писатель пережил лагеря и снова обрел способность смеяться после пережитого – расскажет 24 Канал.

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Как любимец читателей стал "врагом"?

В 1920-х годах Остап Вишня был одним из самых популярных украинских писателей. Его фельетоны печатали газеты, сборники выходили один за другим, а короткие и остроумные "улыбки" узнавали по самой манере повествования. Он писал о:

быт,

человеческие слабости,

противоречиях своего времени языком, близким широкому кругу читателей.

Остап Вишня был одним из самых популярных украинских писателей / Фото Википедия

Однако популярность не уберегла его от репрессий. В конце 1933 года писателя арестовали. Следователи обвинили его в участии в "контрреволюционной" организации и подготовке убийства партийного руководителя Павла Постышева. В обвинительном заключении от 23 февраля 1934 года рекомендовали высшую меру наказания – расстрел. В итоге Вишня получил десять лет исправительно-трудовых лагерей.

Что помогло ему пережить лагерь?

Наказание писатель отбывал в Ухтинско-Печорском лагере. Вместо редакций, встреч с читателями и работы над книгами – холод, изнурительный труд и болезни. История его спасения от расстрела в 1937 году сохранилась в нескольких версиях.

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Украинский институт национальной памяти приводит рассказ о задержке этапировки из-за льда на Печоре: пока заключенного не могли доставить к месту назначения, начальника лагеря самого расстреляли, а приказ относительно Вишни потерялся.

В других преданиях упоминается тяжелое воспаление легких, которое затруднило его перевод. Из-за отсутствия документов точно воссоздать все обстоятельства этого эпизода сложно. Но угроза была частью реальности Большого террора: старшего брата писателя, юмориста Василия Чечвянского, расстреляли в июле 1937 года.

Вишня получил десять лет исправительно-трудовых лагерей / Фото Википедия

Остап Вишня выжил. Однако впереди оставались еще годы заключения, которые подорвали его здоровье и лишили возможности быть рядом с семьей.

Почему власти снова разрешили ему смешить людей?

В 1943 году Остапа Вишню освободили. За его возвращение ходатайствовали украинские писатели, в частности Александр Довженко. В то же время советские власти рассчитывали использовать популярность юмориста в военной пропаганде – против нацистов и украинского подполья.

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Одним из первых произведений после заключения стала "Зенитка", опубликованная в феврале 1944 года. Писатель вновь обращался к массовому читателю, но теперь за его смехом стоял опыт человека, которого то же самое государство годами держало за колючей проволокой. Впоследствии появился и сборник пропагандистских памфлетов "Самостоятельная дыра". Освобождение не означало немедленной реабилитации.

Остапа Вишню реабилитировали лишь в 1955 году, незадолго до его смерти в сентябре 1956-го. Он вернулся к литературе и оставил после себя произведения, которые читают до сих пор. Но биография автора "улыбок" напоминает, сколько боли может оставаться за пределами страниц: система сначала лишила его свободы, а затем вновь нуждалась в его таланте – уже для собственных целей.